Cuestionan científicos prácticas peligrosas en estudio de virus de murciélagos

Nueva York.- A mediados de 2020, un equipo de científicos que capturaba murciélagos en cuevas de Laos descubrió coronavirus que eran sorprendentemente similares al que había comenzado a causar estragos en todo el mundo. En los meses transcurridos desde entonces, algunos de esos investigadores han estado estudiando uno de estos misteriosos virus de murciélagos en un laboratorio de alta seguridad en París, con la esperanza de descubrir pistas sobre cómo su primo, el SARS-CoV-2, se convirtió en una amenaza global que ha matado a unos 15 millones de personas. Su trabajo ha sido científicamente fructífero. El año pasado, los científicos descubrieron que el virus del murciélago era capaz de adherirse a las células humanas, al menos en las placas de Petri. El mes pasado, el equipo informó noticias más tranquilizadoras: que el virus no es particularmente dañino para los animales de laboratorio. El hallazgo sugiere que el SARS-CoV-2 evolucionó sus habilidades para propagarse rápidamente y causar enfermedades mortales solo después de que los dos linajes se separaron en el árbol evolutivo viral. Si el virus de Laos saltara alguna vez de un murciélago a una persona, sugiere la nueva investigación, podría causar un virus estomacal leve en lugar de una neumonía potencialmente mortal. Sin embargo, experimentos de laboratorio como estos reavivan un debate de largo tiempo entre los científicos sobre la sabiduría de jugar con virus que están tan estrechamente relacionados con un patógeno conocido. Los defensores argumentan que este tipo de datos es crucial para comprender y prevenir las pandemias. Por ejemplo, los nuevos estudios han probado si los virus de murciélago podrían desarrollar un "sitio de escisión de furina", una característica del SARS-CoV-2 que le permite infectar células humanas de manera eficiente. "Nuestra motivación era tratar de dar una idea sobre el origen de Covid", dijo Marc Eloit, virólogo del Instituto Pasteur de París que lidera el esfuerzo. Pero los críticos dicen que los científicos no deberían realizar experimentos que puedan hacer que los virus se propaguen mejor entre las personas, dada la pequeña pero real posibilidad de que estos patógenos alterados puedan infectar a los trabajadores de laboratorio y escapar al mundo exterior. "Para mí, los beneficios de este trabajo son superados por los riesgos", dijo el doctor David Relman, microbiólogo de la Universidad de Stanford.