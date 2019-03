Critican en Canadá T-MEC por aranceles

Ciudad de México— Muchos canadienses cuestionan el que Ottawa deba ratificar un nuevo acuerdo de libre comercio de América del Norte ante la negativa de Washington a levantar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio de su vecino del norte, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland.

La funcionaria habló con periodistas en Washington tras su reunión con el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en la que insistió en la necesidad de eliminar las sanciones que Washington anunció en mayo citando razones de seguridad nacional.

Canadá es el mayor proveedor de aluminio y acero de Estados Unidos. Freeland dijo que no tiene sentido mantener los aranceles, dado que el acuerdo de libre comercio entre esos países, el T-MEC o USMCA (por sus siglas en inglés), y México se firmó formalmente en noviembre.

"He escuchado a muchos canadienses decir que están preocupados por una ratificación de Canadá mientras los aranceles siguen vigentes", señaló Freeland.

La funcionaria no respondió directamente cuando se le preguntó si había conseguido persuadir a Lighthizer para que levante las sanciones. A Washington le preocupa que otros países intenten enviar suministros a través de Canadá y simular que los metales se han producido allí.

El Primer Ministro, Justin Trudeau, habló en marzo sobre el tema con el Presidente Donald Trump, pero fuentes dijeron que había pocas señales de avance.