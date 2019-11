Critica diplomático de EU en Siria a Trump por no evitar ataque turco

Washington.- El principal diplomático estadounidense en el norte de Siria criticó a la administración de Trump por no esforzarse más para evitar la ofensiva militar de Turquía el mes pasado, y dijo que los combatientes de las milicias respaldados por Turquía cometieron “crímenes de guerra y limpieza étnica”.

En un memorándum interno, el diplomático, William V. Roebuck, planteó la cuestión de si una diplomacia estadounidense más dura, amenazas más contundentes de sanciones económicas y mayores patrullajes militares podrían haber disuadido a Turquía de atacar. Medidas similares habían disuadido tal acción militar turca en el pasado.

“Es una decisión difícil, y la respuesta, probablemente no”, escribió Roebuck en el memorándum de 3 mil 200 palabras. “Pero no lo sabremos porque no lo intentamos”. Luego señaló varias razones por las que los turcos podrían no haber sido disuadidos: la pequeña presencia militar estadounidense en dos puestos fronterizos, la reputación de Turquía como aliado de la OTAN y su formidable concentración de su ejército en la frontera siria.

En una crítica inusualmente contundente, Roebuck dijo que la agitación política y militar cambió la política de la administración en el norte de Siria. Las acciones de la administración dejaron abandonados a los aliados kurdos sirios, lo que resultó en la pérdida de territorio que los kurdos habían controlado, viéndose obligados a cederlo a Siria, Turquía y Rusia, y se abrió la puerta a un posible resurgimiento del Estado Islámico.