Cree Estados Unidos que China está considerando dar armas a Rusia

El secretario de Estado, Antony J. Blinken, dijo que Estados Unidos cree que China está considerando suministrar armas y otra ayuda letal a Rusia para su guerra en Ucrania y que había advertido a Beijing que hacerlo "causaría un problema grave" para las ya tensas relaciones con Washington.

La administración de Biden ha advertido repetidamente a los aliados de Rusia que no brinden apoyo militar a la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Si bien hasta ahora Estados Unidos solo ha visto a Beijing proporcionar ayuda no militar a Rusia, “la preocupación que tenemos ahora es, según la información que tenemos, que están considerando brindar apoyo letal”, dijo Blinken a “Face the Nation” en una entrevista que se transmitió este domingo.

Blinken no dio más detalles sobre lo que Estados Unidos creía que China podría suministrar, pero dijo que podría incluir armas y municiones. Los comentarios subrayaron las preocupaciones en la administración de Biden de que Moscú, fuertemente aislado por las sanciones occidentales por su invasión, recurría cada vez más a aliados, incluidos China, Irán y Corea del Norte, en busca de suministros militares a medida que su guerra se acerca a la marca de un año.

El sábado, Blinken se reunió con su homólogo chino, Wang Yi, en una conferencia anual de seguridad en Múnich, el primer intercambio diplomático de alto nivel entre las dos partes desde que se encontró un globo espía chino sobrevolando Estados Unidos, lo que provocó una crisis en las relaciones bilaterales. Una lectura detallada de la reunión publicada por la agencia de noticias estatal china Xinhua no mencionó a Rusia o Ucrania.

Pero lo que los funcionarios estadounidenses describieron como un encuentro irritable entre los dos diplomáticos destacó cómo la guerra en Ucrania se ha convertido en el último punto de fricción entre Estados Unidos y China. Y llegó en una conferencia de Munich que estuvo dominada por la guerra, con funcionarios occidentales duplicando su determinación de apoyar a Kiev mientras Rusia intenta intensificar una nueva ofensiva en el este de Ucrania.