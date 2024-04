Consterna a comunidad LGBTQ documento firmado por el papa

El Vaticano emitió el lunes un nuevo documento aprobado por el papa Francisco en el que afirma que la Iglesia cree que la fluidez de género y la cirugía de transición, así como la subrogación, equivalen a afrentas a la dignidad humana.

El sexo que se le asigna a una persona al nacer, argumentaba el documento, era un “regalo irrevocable” de Dios y “cualquier intervención de cambio de sexo, por regla general, corre el riesgo de amenazar la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción”. Las personas que desean “una autodeterminación personal, como prescribe la teoría de género”, corren el riesgo de sucumbir “a la antigua tentación de hacerse Dios”.

Respecto a la subrogación, el documento expresa inequívocamente la oposición de la Iglesia Católica Romana, ya sea que la mujer que lleva un bebé “sea obligada a ello o elija someterse a ella libremente”. La subrogación convierte al niño en “un mero medio subordinado al beneficio o deseo arbitrario de otros”, afirmó el Vaticano en el documento, que también se opuso a la fertilización in vitro.

El documento pretendía ser una declaración amplia de la visión de la iglesia sobre la dignidad humana, incluida la explotación de los pobres, los inmigrantes, las mujeres y las personas vulnerables. El Vaticano reconoció que estaba tocando temas difíciles, pero dijo que en una época de gran tumulto, era esencial, y esperaba beneficioso, que la Iglesia reafirmara sus enseñanzas sobre la centralidad de la dignidad humana.

Incluso si las enseñanzas de la Iglesia sobre temas de guerra cultural que Francisco ha evitado en gran medida no son necesariamente nuevas, es probable que su consolidación ahora sea adoptada por los conservadores por su línea dura contra las ideas liberales sobre género y subrogación.

El documento, que lleva cinco años de elaboración, generó inmediatamente una profunda consternación entre los defensores de los derechos LGBTQ en la iglesia, que temen que se utilice contra las personas transgénero. Eso fue así, dijeron, incluso cuando el documento advertía sobre una “discriminación injusta” en países donde las personas transgénero están encarceladas o enfrentan agresión, violencia y, a veces, la muerte.

"El Vaticano está nuevamente apoyando y propagando ideas que conducen a daños físicos reales a personas transgénero, no binarias y otras personas LGBTQ+", dijo Francis DeBernardo, director ejecutivo de New Ways Ministry, un grupo con sede en Maryland que defiende a los católicos homosexuales, y añadió que La defensa de la dignidad humana por parte del Vaticano excluyó “al segmento de la población humana que es transgénero, no binario o no conforme con su género”.

Dijo que presentaba una teología obsoleta basada únicamente en la apariencia física y que estaba ciego ante "la creciente realidad de que el género de una persona incluye los aspectos psicológicos, sociales y espirituales naturalmente presentes en sus vidas".

El documento, dijo, mostraba una “asombrosa falta de conciencia sobre la vida real de las personas transgénero y no binarias”. Sus autores ignoraron a las personas transgénero que compartieron sus experiencias con la iglesia, dijo DeBernardo, “con arrogancia” e incorrectamente, descartándolas como un fenómeno puramente occidental.

Aunque el documento es un claro revés para las personas LGBTQ y sus partidarios, el Vaticano se esforzó por lograr un equilibrio entre proteger la dignidad humana personal y exponer claramente las enseñanzas de la iglesia, una cuerda floja sobre la que Francisco ha tratado de caminar en sus más de 11 años como papa.

Francisco ha convertido en un sello distintivo de su papado reunirse con católicos homosexuales y transgénero y su misión es transmitir un mensaje para una Iglesia más abierta y menos crítica. Hace apenas unos meses, Francisco molestó a los rincones más conservadores de su iglesia al permitir explícitamente que los católicos LGBTQ recibieran bendiciones de los sacerdotes y al permitir que las personas transgénero fueran bautizadas y actuaran como padrinos .

Pero se ha negado a ceder en las reglas y doctrinas de la iglesia que muchos católicos homosexuales y transgénero sienten que los han alienado, revelando los límites de su presión por la inclusión.

“En términos de consecuencias pastorales”, dijo el lunes en una conferencia de prensa el cardenal Víctor Manuel Fernández, quien dirige la oficina de doctrina del Vaticano, “el principio de dar la bienvenida a todos está claro en las palabras del papa Francisco”.

Francisco, dijo, ha dicho repetidamente que “todos, todos, todos” deben ser bienvenidos. "Incluso aquellos que no están de acuerdo con lo que la iglesia enseña y que toman decisiones diferentes a las que la iglesia dice en su doctrina, deben ser bienvenidos", dijo, incluidos "aquellos que piensan de manera diferente sobre estos temas de la sexualidad".

Pero las palabras de Francisco eran una cosa y la doctrina de la iglesia otra, dejó claro el Cardenal Fernández, haciendo una distinción entre el documento, que dijo era de gran importancia doctrinal, a diferencia de la reciente declaración que permite bendiciones para los católicos del mismo sexo. La iglesia enseña que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados”.

Haciendo eco de la tensión entre la sustancia de la ley eclesiástica y el estilo inclusivo papal de Francisco, el cardenal Fernández dijo el lunes que tal vez el lenguaje "intrínsecamente desordenado" debería modificarse para reflejar mejor el mensaje de la iglesia de que los actos homosexuales no pueden producir vida.

"Es una expresión muy fuerte y requiere explicación", dijo. "Tal vez podríamos encontrar una expresión que sea aún más clara para entender lo que queremos decir".

Aunque receptivo hacia los seguidores homosexuales y transgénero, el papa también ha expresado constantemente su preocupación por lo que llama “colonización ideológica”, la noción de que las naciones ricas imponen arrogantemente puntos de vista –ya sea sobre género o sobre maternidad subrogada– sobre personas y tradiciones religiosas que no necesariamente concuerdan con sus creencias. a ellos. El documento decía que "la teoría de género juega un papel central" en esa visión y que su "coherencia científica es objeto de considerable debate entre los expertos".

Utilizando términos “por un lado” y “por otro lado”, la oficina del Vaticano para la enseñanza y la doctrina escribió que “debe denunciarse como contrario a la dignidad humana el hecho de que, en algunos lugares, no pocas personas sean encarceladas , torturados e incluso privados del bien de la vida únicamente por su orientación sexual”.

“Al mismo tiempo”, continuó, “la iglesia destaca las cuestiones críticas definidas presentes en la teoría de género”.