Confirma Trump contacto con Venezuela

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su Gobierno dialoga con varios representantes del Mandatario venezolano Nicolás Maduro, pero se rehusó a precisar si el contacto incluye al líder del partido socialista, Diosdado Cabello.

"Estamos hablando con varios representantes de Venezuela", dijo Trump cuando se le cuestiono si habían hablado con Diosdado Cabello.

"No quiero decir con quién, pero estamos hablando al más alto nivel".

Este fin de semana se publicó que Estados Unidos estableció contacto secreto con Diosdado Cabello mientras allegados a Maduro buscan garantías de que no serán enjuiciados por presuntos delitos si ceden a demandas para ayudar a que Maduro abandone el poder.

Washington considera al líder opositor Juan Guaidó como el Presidente legítimo del país.

Un funcionario estadounidense aseguró que la meta no es promover a Cabello como reemplazo de Maduro, sino aumentar la presión sobre Caracas alimentando disputas que en opinión de Estados Unidos podrían estar ocurriendo entre diferentes sectores del partido gobernante.

Ayer, durante una conferencia de prensa en Caracas, Cabello rehusó comentar sobre la supuesta reunión e incluso se refirió a ella como una mentira y una manipulación.

No obstante, agregó que siempre ha estado dispuesto a conversar con cualquiera, siempre que cuente con el aval de Maduro.

Las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y la Oposición que Noruega patrocina se mantienen estancadas y Maduro las suspendió este mes.

Trump aseguró que su Gobierno ayuda a Venezuela para que resuelva su crisis política y financiera.

"Hace quince años era de uno de los países más ricos. Ahora es uno de los más pobres", indicó.