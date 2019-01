Confirma Guaidó reunión con oficialismo

El autoproclamado "Presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó que se reunió recientemente con funcionario del Gobierno de Nicolás Maduro.

Durante una manifestación de la Oposición en Caracas, Guaidó confirmó la reunión aunque no dio mayores detalles.

"Ya el mensaje lo dijimos claramente. Ya respondimos a la pregunta. ¡Nos hemos reunido o no? De nuevo: con muchos funcionarios, no solamente civiles, también de otras ramas que, por seguridad, como lo dije ayer, no vamos a mencionar porque respetamos", aseguró el presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

Asimismo, señaló que todos los que buscan beneficios del proyecto de ley de amnistía, el cual ofreció a Nicolás Maduro y su Gobierno para unirse a su movimiento, podrá garantizarles protección, señaló la cadena CNN.

De acuerdo con CNN, Guaidó se reunió el viernes con Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y Freddy Bernal, ex alcalde del municipio Libertador en Caracas, para anunciar la presión de Estados Unidos y pedir un diálogo.