Confiesa asesino serial de Toronto homicidios contra homosexuales

En enero del 2018, los activistas de la comunidad homosexual de Toronto, Canadá, vieron confirmarse sus peores temores. Las autoridades anunciaron que levantaron a Bruce McArthur, asistente regular de los bares gays locales, cargos por asesinar a cinco hombres, desmembrarlos y ocultar sus restos en macetas en el domicilio particular donde trabajaba como jardinero. Durante los meses siguientes, la policía localizó los restos de otros tres hombres desaparecidos años antes.

El martes, McArthur, de 67 años, admitió su culpabilidad por ocho cargos de homicidio en primer grado, uno por cada uno de los ocho hombres a los cuales se cree asesinó entre el 2010 y el 2017. De acuerdo con el periódico The Globe and Mail, casi todas las víctimas habían frecuentado los bares y centros nocturnos de la zona Gay Village, si bien varias no eran abiertamente homosexuales. Muchos eran refugiados o inmigrantes recientes originarios del sur de Asia o de Medio Oriente, mientras que varios tenían problemas de adicciones, indigencia o dinero.

En los documentos procesales se atribuye “naturaleza sexual” a la mayoría de los asesinatos, indicándose que McArthur usó ataduras para matar a sus víctimas.

Se cree que McArthur, quien alguna vez trabajó como Santa Claus en un centro comercial, es el asesino serial de mayor edad en la historia de Canadá.