Compara Zelensky invasión rusa con Holocausto en discurso ante Parlamento israelí

Tel-Aviv.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó a Israel a asumir una postura más fuerte contra Rusia, al comparar la invasión a su país con las atrocidades cometidas por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

En un discurso emitido vía Zoom ante el Knéset (Parlamento israelí), Zelensky acusó al presidente ruso Vladimir Putin de tratar de perpetrar una "Solución Final" contra Ucrania. Ese es el mismo término que usaban los nazis para referirse al genocidio de unos 6 millones de judíos durante el Holocausto.

"Ucrania hizo su elección hace 80 años y tenemos a Justos que escondieron a los judíos. Es hora de que Israel tome una decisión (...) la indiferencia mata", dijo Zelensky, quien es judío en un discurso en ucraniano traducido al hebreo.

Zelensky recordó el reciente bombardeo ruso contra Babi Ya, el lugar en Ucrania donde más de 30 mil judíos fueron masacrados por los nazis durante dos días en 1941. El lugar es ahora el principal monumento al Holocausto ucraniano.

"Ustedes bien saben lo que significa este lugar, ustedes saben dónde están enterradas las víctimas del Holocausto", expresó Zelensky.

"Nuestra gente ahora vaga por el mundo, en busca de seguridad", agregó, "como lo hicieron ustedes alguna vez".

El primer ministro israelí Naftali Bennett ha surgido como mediador entre Rusia y Ucrania, en parte porque Israel tiene buenas relaciones con ambos países.

Zelensky imploró a Israel a seguir el ejemplo de otros países e imponer sanciones a Rusia. El mandatario también cuestionó la reticencia de Israel a vender su sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro a Ucrania, en un nuevo llamamiento para recibir ayuda desde el extranjero.

"Todo el mundo sabe que sus sistemas de defensa antimisiles son los mejores (...) y que sin duda pueden ayudar a nuestro pueblo, salvar la vida de los ucranianos, de los judíos ucranianos", expresó.

"Podemos preguntar por qué no podemos recibir armas de usted, por qué Israel no ha impuesto fuertes sanciones a Rusia o no está presionando a las empresas rusas. De cualquier manera, la elección es suya, hermanos y hermanas, y luego ustedes deben vivir con su respuesta, el pueblo de Israel".