¿Cómo podemos medir las sequías y los diluvios? Pesando al Planeta

Los científicos han advertido durante mucho tiempo que el aumento de las temperaturas conduciría a extremos globales más húmedos y secos: lluvias cada vez más severas, sequías más intensas. Un nuevo estudio muestra dónde puede estar sucediendo eso.

El estudio proporciona una imagen emergente de las distorsiones en la cantidad total de agua tanto sobre el suelo como en los acuíferos en las profundidades de la superficie de la Tierra, de donde proviene la mayor parte del agua dulce de la que dependen los humanos.

Se basa en datos de la misión Gravity Recovery and Climate Experiment de la NASA, conocida como Grace, que utiliza satélites que pueden detectar cambios en la gravedad para medir las fluctuaciones en el agua donde otros satélites no pueden ver eso. De esa manera, puede proporcionar información sobre ubicaciones donde de otro modo no habría medidores ni pozos.

“Para la mayor parte del mundo, simplemente no tenemos datos sobre cómo está cambiando el almacenamiento de agua subterránea”, dijo Matthew Rodell, subdirector de ciencias de la tierra en NASA Goddard. “Grace de alguna manera rompe esos límites y proporciona información en todas partes”.

En un artículo publicado este pasado lunes en la revista Nature Water, el doctor Rodell y Bailing Li, científico investigador asistente de la Universidad de Maryland, analizaron los datos satelitales para medir los extremos del ciclo del agua. Descubrieron 505 episodios húmedos y 551 secos entre 2002 y 2021, luego asignaron a cada uno una "intensidad" para clasificarlos. Las clasificaciones de intensidad tuvieron en cuenta la gravedad de un episodio, así como su duración y la cantidad de superficie terrestre afectada.

Un aspecto de los datos de Grace es que mide los cambios que persisten durante períodos más prolongados. En efecto, rastrea los desastres de movimiento más lento que se desarrollan durante meses o años, no las inundaciones repentinas y momentáneas durante una temporada normal.

Rodell y Li inicialmente se propusieron clasificar las peores sequías y períodos de mayor precipitación durante los últimos 20 años de observaciones satelitales disponibles. Sin embargo, al revisar los resultados, pronto se dieron cuenta de que ambos tipos de eventos eran más comunes, y se estaban volviendo más severos, hacia el final del período de estudio.

Para ver si el calentamiento global podría estar detrás de los cambios, los investigadores compararon la correlación de las intensidades mensuales de humedad y sequía con las temperaturas promedio globales y otros factores climáticos conocidos.

Descubrieron que las temperaturas promedio globales tenían una correlación más significativa que los otros indicadores, incluido El Niño, el cambio ocasional en las temperaturas del agua del Océano Pacífico que puede tener efectos significativos sobre el calor y la precipitación. El hallazgo fortalece la posibilidad de que, a medida que el mundo se calienta, veremos extremos más frecuentes y más fuertes.

Algunas regiones se destacaron. Los trópicos están experimentando períodos húmedos más intensos y las regiones continentales están experimentando una tendencia hacia la sequía.

Sin embargo, 20 años de observaciones es poco en términos de escalas de tiempo climático. El simple hecho de buscar correlaciones como esta “va a tener una capacidad limitada para separar estas cosas. No es trivial hacerlo”, dijo John Fasullo, científico del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, que no participó en el estudio.

Hay otras limitaciones a los datos de Grace. Las mediciones globales son mensuales y se publican con retraso, lo que hace que sea poco práctico para rastrear eventos a medida que se desarrollan. Los datos también tienen una resolución efectiva sobre el tamaño del estado de Illinois, que no es ideal para ver cambios a un nivel más local.

El análisis también excluye las regiones que se sabe que están sufriendo impactos humanos a largo plazo o deshielo persistente que se identificaron en un estudio anterior dirigido por Rodell. Incluyen el Valle Central de California, donde el uso agrícola ha agotado los acuíferos, y Groenlandia, donde la capa de hielo se ha derretido.

Los cambios en las aguas subterráneas, particularmente en los extremos, siguen siendo un tema que necesita más estudio, especialmente para analizar la influencia del calentamiento global. Pero para la precipitación en períodos más cortos, la relación es más clara. “Uno de los aspectos más sólidos de los extremos del ciclo del agua detectados es el aumento de las precipitaciones intensas con el cambio climático”, dijo Fasullo.