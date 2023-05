The New York Times | Revelan monolitos los planos arquitectónicos más antiguos del mundo The New York Times | Una roca grabada de Jebel az-Zilliyat que representa dos cometas del desierto The New York Times | Una vista aérea de una cometa del desierto en Jebel az-Zilliyat, Arabia Saudita

Nueva York.- Las enormes estructuras de piedra prehistóricas encontradas en paisajes desérticos desde Arabia Saudita hasta Kazajstán han desconcertado a los arqueólogos durante décadas. Cada uno puede estirarse hasta unas pocas millas y se asemeja a una cometa con hilos de cola en forma general. Estudios recientes han llegado a un consenso de que las llamadas cometas del desierto se usaban para atrapar y matar manadas de animales salvajes. Pero cómo los antiguos cazadores concibieron y percibieron estas grandiosas estructuras sigue siendo un misterio. Las cometas, en su totalidad, son "sólo visibles desde el aire", dijo Rémy Crassard, arqueólogo del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. "Incluso con nuestras formas modernas de visualizar nuestro paisaje, todavía es difícil para nosotros, arqueólogos, científicos y académicos, hacer un mapa adecuado". PUBLICIDAD El doctor Crassard y sus colegas se llenaron de alegría en 2015 cuando encontraron dos monolitos de piedra con representaciones precisas de cometas del desierto cercanas en Jordania y Arabia Saudita. Grabados hace entre 7 mil y 9 mil años, estas representaciones son, con mucho, los planos arquitectónicos a escala más antiguos registrados en la historia humana, informó el equipo el miércoles en la revista Plos One. También destacan cuán cuidadosamente planeadas pueden haber sido las cometas del desierto por los pueblos antiguos que dependían de ellas. “Es alucinante”, dijo el doctor Crassard, “saber y demostrar que pudieron tener esta conceptualización mental de espacios muy grandes y poner eso en una superficie más pequeña”. Proyecto Globalkites Durante la última década, como parte de un proyecto llamado Globalkites, el doctor Crassard y sus colegas han utilizado imágenes satelitales para identificar más de 6 mil cometas del desierto de varias formas y tamaños en Medio Oriente y Asia occidental y central. Otros investigadores han descubierto grabados en piedra que representan estos enigmas creados por el hombre mientras realizaban estudios y excavaciones. Pero, hablando de los grabados encontrados anteriormente, el doctor Crassard dijo que “no se podía relacionar estos dibujos con una cometa específica”. Cuando encontraron las dos representaciones de cometas en el sureste de Jordania y el norte de Arabia Saudita durante los estudios de campo, los arqueólogos supieron que eran especiales. Al principio, notaron la presencia de tres características definitorias de la cometa. Había “cadenas de cola”, que representan líneas de piedras más o menos contiguas. Éstos convergen en un recinto amurallado que se asemeja al “cuerpo” de la cometa, y a lo largo de los bordes del cuerpo se habían cavado pozos. Los arqueólogos sospechan que grupos de animales como las gacelas siguieron estas líneas de piedra o fueron perseguidos a lo largo de ellas antes de ser canalizados hacia el recinto, donde los cazadores mataron a los animales y usaron los pozos colocados estratégicamente para atrapar a los que intentaban escapar. Muy rápidamente, el equipo reconoció que estos grabados coincidían con la forma y la estructura de las cometas que se veían cerca. En el sureste de Jordania, por ejemplo, las líneas de cola de las cometas se curvan cuando convergen en recintos, una peculiaridad también visible en la piedra grabada. “Cuando miramos las imágenes satelitales y aéreas que tomamos en el campo, es como un dibujo de las cometas reales en esta área”, dijo Mohammad Tarawneh, arqueólogo de la Universidad Al-Hussein Bin Talal en Jordania y autor del estudio. Los modelos matemáticos también indicaron que las cometas en la región jordana-saudí donde trabajó el equipo eran las más cercanas cuando los investigadores compararon la geometría de los dos grabados con un total de 69 cometas de una variedad de regiones. Las comparaciones de formas con cometas cercanas también revelaron que las representaciones estaban a escala. Los investigadores dedujeron las edades de los grabados utilizando herramientas de datación geológica para determinar hace cuánto tiempo se construyeron las estructuras de cometas locales correspondientes. Lo que aún se desconoce es si estas representaciones se prepararon como planos para ayudar en la construcción de las cometas o si sirvieron como mapas para los cazadores. Los grabados también podrían ser conmemoraciones simbólicas de las cometas del desierto, que pueden haber sido una parte importante de la identidad cultural de los pueblos antiguos que las fabricaban y usaban, dijo Wael Abu-Azizeh, arqueólogo del Instituto Francés del Cercano Oriente en Jordán y un autor del estudio. Notable hallazgo Yorke Rowan, arqueólogo de la Universidad de Chicago que no participó en el estudio, dijo que los grabados citados en el artículo son un gran hallazgo. Llamó notable que las personas en el suelo estuvieran representando precisamente cosas que sólo se pueden ver completamente desde arriba hoy. Encontrar este dominio mental del espacio abre una nueva ventana a las mentes de estos antiguos cazadores.