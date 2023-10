Cientos de muertos y heridos en conflicto de Israel vs Hamas

Associated Press | Como parte de la agresión, el grupo armado palestino lanzó cohetes a ciudades tan lejanas de la zona de conflicto como Jerusalén, se dio a conocer Associated Press | A primera hora de la tarde, el Ejército israelí dijo que los combates continvuaban en al menos cinco lugares del sur de Israel Associated Press | Benjamin Netanyahu Primer ministro de Israel, al presidente Joe Biden

Jerusalén.- Israel luchó el sábado para repeler una de las invasiones más amplias de su territorio en 50 años después de que militantes palestinos de Gaza lanzaron un ataque temprano en la mañana contra el sur de Israel, infiltrándose en 22 ciudades y bases militares israelíes, secuestrando a civiles y soldados israelíes y lanzando miles de cohetes hacia ciudades tan lejanas como Jerusalén. A primera hora de la tarde, el Ejército israelí dijo que los combates continuaban en al menos cinco lugares del sur de Israel; varios israelíes habían sido secuestrados y llevados a Gaza, incluida una abuela anciana, y las autoridades habían informado de que al menos 250 israelíes habían muerto y más de mil 400 habían resultado heridos. Israel tomó represalias con enormes ataques contra ciudades de Gaza, y el Ministerio de Salud de Gaza dijo que al menos 234 palestinos habían muerto en tiroteos o ataques aéreos. Los militantes también atacaron un festival de danza que duraba toda la noche en el desierto, lo que llevó a cientos de jóvenes israelíes a correr en busca de seguridad. “Estamos en guerra y la ganaremos”, dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel en una declaración televisada, anunciando un llamado a filas a cientos de miles de reservistas militares. Muhammad Deif, líder del ala militar de Hamas, dijo en un mensaje grabado que el grupo había decidido lanzar una “operación” para que “el enemigo entienda que el tiempo de sus ataques sin rendición de cuentas ha terminado”. Citó la ocupación israelí de Cisjordania, que capturó durante la guerra árabe-israelí de 1967; las recientes redadas de la Policía israelí en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y la detención de miles de militantes palestinos en cárceles israelíes. El papel de Irán El papel potencial de Irán en la operación generó escrutinio en Israel a medida que la violencia se extendía a otras partes de la región. Además de Hamas, Irán respalda a otro grupo militante palestino, la Jihad Islámica, y a Hezbollah, el grupo militante libanés, proporcionándoles a todos ellos armamento e inteligencia. Los líderes de Hamas pidieron a los árabes que viven en Israel y Cisjordania que aprovechen el impulso creado por el ataque y lleven a cabo sus propios ataques contra los israelíes. Tres palestinos murieron en enfrentamientos el sábado con las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania, según funcionarios palestinos. Las fuerzas de paz de las Naciones Unidas dijeron que estaban reforzando su actividad en la frontera de Israel con el sur del Líbano, donde Hezbollah tiene dominio, particularmente después de una escaramuza con tropas israelíes a lo largo de la frontera el sábado. El momento del ataque fue sorprendente: golpeó a Israel en uno de los momentos más bajos de su historia. Se produjo tras meses de profunda ansiedad sobre la cohesión de la sociedad y la preparación de su ejército, una crisis provocada por los esfuerzos del Gobierno de extrema derecha por reducir el poder del Poder Judicial. A 50 años de la Guerra de Yom Kippur Y la violencia se produjo 50 años y un día después de la Guerra de Yom Kippur de 1973, cuando Israel también fue sorprendido por un ataque árabe en múltiples frentes, lo que provocó enormes pérdidas israelíes y un examen de conciencia sobre el estado del país. La conmoción del ataque pareció reavivar un sentido de unidad entre israelíes, cuando los críticos del Gobierno, que habían renunciado a sus funciones de reserva en protesta por el plan judicial, anunciaron que volverían al servicio en el momento de necesidad de Israel. 