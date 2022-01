Científico jubilado de la NASA dice que es posible terraformar Marte

Nueva York.- Desde que se unió a la NASA en 1980, Jim Green lo ha visto todo. Ha ayudado a la agencia espacial a comprender el campo magnético de la Tierra, explorar el sistema solar exterior y buscar vida en Marte. Con la llegada del nuevo año este sábado, se despidió de la agencia.

Durante las últimas cuatro décadas, que incluyen 12 años como director de la división de ciencia planetaria de la NASA y los últimos tres años como su científico jefe, ha dado forma a gran parte de la investigación científica de la NASA, supervisando misiones en todo el sistema solar y contribuyendo a más de 100 investigaciones científicas y artículos sobre una variedad de temas. Mientras se especializaba en el campo magnético de la Tierra y las ondas de plasma al principio de su carrera, diversificó su cartera de investigación.

Una de las propuestas importantes más recientes de Green ha sido una escala para verificar la detección de vida extraterrestre, llamada escala de "confianza en la detección de vida" o CoLD, por sus siglas en inglés. Ha publicado un trabajo que sugiere que podríamos terraformar Marte, o hacerlo habitable para los humanos, utilizando un escudo magnético gigante para evitar que el sol destruya la atmósfera del planeta rojo, elevando la temperatura en la superficie. También ha sido durante mucho tiempo un defensor de la exploración de otros mundos, incluida una misión a Europa, la luna helada de Júpiter, cuyo lanzamiento está programado para 2024.

Antes de una reunión de diciembre de la Unión Geofísica Estadounidense en Nueva Orleans, Green habló sobre algunos de estos trabajos de amplio alcance y la búsqueda de vida en el sistema solar. A continuación, se muestran extractos editados y condensados de una entrevista que Green tuvo con The New York Times.

Ha instado a un enfoque metódico para buscar vida con su escala CoLD, clasificando las posibles detecciones del uno al siete. ¿Por qué necesitamos tal escala?

Hace un par de años, los científicos salieron y dijeron que habían visto fosfina en la atmósfera de Venus. Al nivel que vieron, que fue enorme, eso les llevó a creer que la vida era una de las mayores posibilidades. En la escala CoLD, donde siete es "encontramos vida", eso fue un "uno". Ni siquiera llegó a "dos". Más tarde reconocieron que había contaminación en su señal y puede que ni siquiera sea fosfina y no podemos reproducirla. Así que tenemos que hacer un mejor trabajo en la comunicación.

Vemos metano por todas partes en Marte. El noventa y cinco por ciento del metano que encontramos aquí en la Tierra proviene de la vida, pero hay un pequeño porcentaje que no lo hace. Solo estamos en un CoLD Nivel 3, pero si un científico se me acercara y me dijera: "Aquí hay un instrumento que lo convertirá en un CoLD Nivel 4", financiaría esa misión en un minuto. No están saltando a siete, están dando el siguiente gran paso, el paso correcto, para progresar y encontrar vida en el sistema solar. Eso es lo que tenemos que hacer, dejar de jugar con suposiciones.

La búsqueda de vida en Marte ha sido un foco de atención para la NASA durante tanto tiempo, comenzando en 1976 con los módulos de aterrizaje Viking 1 y 2 y luego con misiones desde la década de 1990 en adelante. ¿Le sorprende que no hayamos encontrado vida en ese tiempo?

Si y no. Lo que estamos haciendo ahora es mucho más metódico, mucho más inteligente en la forma en que reconocemos qué signos pueden producir la vida con el tiempo. Nuestro sistema solar tiene 4 mil 500 millones de años y, en este momento, la Tierra está cubierta de vida. Pero si retrocedemos mil millones de años, encontraríamos que Venus era un planeta azul. Tenía un océano importante. De hecho, podría haber tenido vida, y mucha de ella. Si retrocedemos otros mil millones de años, Marte era un planeta azul. Ahora sabemos que Marte perdió su campo magnético, el agua comenzó a evaporarse y Marte básicamente se estancó hace unos 3 mil 500 millones de años.

Nos gustaría haber encontrado vida en la superficie. Pusimos los módulos de aterrizaje Viking en un lugar horrible porque no sabíamos dónde colocarlos, solo estábamos tratando de dejarlos en la superficie de Marte. Fue como dejar algo en el desierto de Gobi. Deberíamos haberlos dejado en el cráter Jezero, en el este del río Delta en el que estamos ahora con el rover Perseverance, ¡pero ni siquiera sabíamos que existía en ese momento!

Uno de los experimentos de Viking indicó que había vida microbiana en el suelo, pero solo uno de los tres instrumentos lo hizo, por lo que no podríamos decir que encontramos vida. Ahora lo sabremos definitivamente porque vamos a traer muestras. No sabíamos que necesitaríamos una misión de retorno con la muestra.

Anteriormente sugirió que podría ser posible terraformar Marte colocando un escudo magnético gigante entre el planeta y el sol, lo que evitaría que el sol destruya su atmósfera, permitiendo que el planeta atrape más calor y caliente su clima para hacerlo habitable. ¿Es eso realmente factible?

Sí, es factible. Detendrá la extracción y la presión aumentará. Marte comenzará a terraformarse. Eso es lo que queremos: que el planeta participe en esto de cualquier forma que pueda. Cuando sube la presión, sube la temperatura.

El primer nivel de terraformación está en 60 milibares, un factor de 10 desde donde estamos ahora. Eso se llama el límite de Armstrong, donde la sangre no hierve si caminas en la superficie. Si no necesitara un traje espacial, podría tener mucha más flexibilidad y movilidad. La temperatura y la presión más altas le permiten comenzar el proceso de cultivo de plantas en los suelos.

Hay varios escenarios sobre cómo hacer el escudo magnético. Estoy tratando de sacar un documento en el que he estado trabajando durante unos dos años. No será bien recibido. A la comunidad planetaria no le gusta la idea de terraformar nada. Pero tú sabes. Creo que también podemos cambiar Venus con un escudo físico que refleje la luz. Creamos un escudo y toda la temperatura comienza a bajar.

En 2015, la NASA aprobó la misión Europa Clipper para buscar signos de vida en Europa, la luna de Júpiter, que se lanzará en 2024, luego de la detección de columnas en erupción de su océano subsuperficial en 2013. ¿Querías que esa misión ocurriera antes?

Oh, sí, me encantaría haberlo visto antes, pero no iba a suceder. Hay ciertas series de misiones que son tan grandes que se llaman misiones estratégicas. Para que realmente sucedan, las estrellas deben alinearse. Tienes que proponerlo, tener un caso sólido, ir a la administración de la NASA y luego presentarlo al Congreso. Cada año, propuse una misión Europa. Todos los años. La administración no estaba interesada en ir a Europa.

Las plumas de Europa son lo que hizo que la misión Europa sucediera. Estuve en una reunión de la Unión Geofísica Estadounidense en 2013. Varios de los científicos iban a dar una charla sobre cómo encontrar una columna con Hubble en Europa, y yo dije: "Dios mío". Dije que esto es fantástico, quiero hacer una conferencia de prensa. Vuelvo a llamar a la sede de la NASA y lo lograron. Me llevé esa información a la sede y la agregué a la historia de Europa. Eso realmente dio la vuelta a la páginca. Dijeron: "Vaya, tal vez deberíamos hacer esto".

El Congreso decidió no poner un módulo de aterrizaje en la misión. ¿Querías uno?

Me encantaría un módulo de aterrizaje, pero no está en las cartas. Hace que la misión sea demasiado complicada, pero todo lo que hacemos en Clipper se envía a un módulo de aterrizaje. Insistí en que teníamos un generador de imágenes de alta resolución hasta tal punto, mientras volamos sobre ciertas áreas, de obtener la información que necesitamos para ir y aterrizar allí mismo y de manera segura. Europa tiene algunos terrenos realmente peligrosos, por lo que, si no obtenemos imágenes de alta resolución, nunca podremos aterrizar.

Quieres dar un paso, pero no un gran paso. Fallas cuando haces eso. Viking es ese ejemplo, en el que dimos un paso demasiado grande. No sabíamos a dónde ir, no sabíamos lo suficiente sobre los suelos o las toxinas en los suelos. En realidad, no teníamos una buena idea de dónde estaba el agua en el planeta en el pasado. Había 10 cosas que deberíamos haber sabido antes de poner a los dos vikingos en la superficie.

¿Seguirás trabajando en artículos científicos durante tu jubilación?

Oh, absolutamente. Tengo que hacer el artículo de Marte. Tengo un artículo sobre Europa que estoy escribiendo ahora mismo. Tengo un libro de astrobiología que estoy haciendo. Tengo un apetito insaciable por la ciencia.