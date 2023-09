Chilenos marchan para recordar a las víctimas de la dictadura

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

SANTIAGO (AP) — Con algunos incidentes de violencia, miles de chilenos marcharon el domingo para la tradicional romería por los detenidos desaparecidos y ejecutados de la pasada dictadura de Augusto Pinochet, en la víspera del 50 aniversario del golpe de Estado de 1973 contra el presidente socialista Salvador Allende que inició ese periodo castrense, el cual sigue generando reacciones encontradas en el país sudamericano. El presidente Gabriel Boric se sumó a los manifestantes al llegar al palacio presidencial de La Moneda, donde algunos encapuchados vestidos de negro lanzaron bengalas y objetos en torno al edificio, derribaron vallas de seguridad y quebraron ventanales, lo que obligó a la policía antidisturbios a lanzarles chorros de agua. El mandatario chileno se metió a la marcha y se juntó con manifestantes que llevaban pancartas con rostros de personas desparecidas y en que se leía "¿Dónde están?". La dictadura de Pinochet (1973-1990) dejó en Chile 3 mil 200 asesinados y mil 162 desaparecidos, incluidos niños, según organismos de derechos humanos. "Participé orgulloso con ellos porque estoy convencido que gracias a su lucha incansable por verdad y justicia es que hoy nosotros estamos aquí", dijo Boric posteriormente en las redes sociales. "Les debemos mucho como país aún y ese es el sentido profundo del Plan Nacional de Búsqueda" de los desaparecidos. Boric condenó los hechos de violencia que según él protagonizaron grupos pequeños que "buscaron reventar la manifestación" y advirtió que esas personas tendrán que enfrentar la justicia. Dijo que causaron desmanes en el camino y violentaron tumbas en el cementerio general, punto del homenaje a las víctimas. Al menos tres personas fueron detenidas y tres policías (carabineros) resultaron heridos, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Monsalve señaló que los hechos de violencia "vulneran la memoria, que le faltan el respeto al país" y a aquellos que quieren conmemorar los 50 años del golpe como "un espacio de reflexión, de fortalecimiento de la democracia y de un compromiso férreo y decidido de los derechos humanos". Lamentó los daños en el palacio presidencial, recordando que "es un monumento nacional de carácter histórico". El metro de Santiago también cerró dos de sus líneas tras registrar incidentes. La jornada también estuvo cargada de simbolismo. Boric realizó previamente un homenaje a la figura de Allende mostrando sus zapatos en la puerta de Morandé 80, una calle que el líder socialista solía utilizar para entrar a La Moneda y que fue clausurada durante la dictadura. "Estos son los zapatos que usó el presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, que hoy son un llamado a mantener viva la #DemocraciaSiempre. El Presidente @GabrielBoric acompaña a su familia a #50AñosdelGolpe", publicó en redes sociales la Presidencia de Chile. En la marcha participó la nieta de Salvador Allende, Marcia Tembutti, además del ex magistrado español Baltasar Garzón, que llegó a Chile para participar en los actos conmemorativos, al igual que otros líderes extranjeros. La marcha fue convocada por las asociaciones de familiares de detenidos de desaparecidos y de ejecutados políticos y otras de derechos humanos para recordar a las víctimas de la dictadura y especialmente a aquellos que, medio siglo después, siguen desaparecidas. Muchas personas portaban en sus solapas fotos de desaparecidos con la leyenda ¿Dónde están?. A punto de cumplirse 50 años del inicio de la dictadura, también hay en el país quienes la respaldan. El sábado varios centenares de chilenos marcharon para elogiar la figura de Pinochet.