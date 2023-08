Cerca de 500 mil Soldados muertos y heridos en la guerra de Ucrania

The New York Times The New York Times The New York Times

El número total de soldados ucranianos y rusos muertos o heridos desde que comenzó la guerra en Ucrania hace 18 meses se acerca a los 500 mil, dijeron funcionarios estadounidenses, una cifra asombrosa mientras Rusia ataca a su vecino de al lado e intenta apoderarse de más territorio. Los funcionarios advirtieron que las cifras de víctimas seguían siendo difíciles de estimar porque se cree que Moscú subestima rutinariamente sus muertos y heridos de guerra, y Kiev no revela cifras oficiales. Pero dijeron que la masacre se intensificó este año en el este de Ucrania y ha continuado a un ritmo constante a medida que se prolonga una contraofensiva de casi tres meses. Las bajas militares de Rusia, dijeron los funcionarios, se acercan a las 300 mil. El número incluye hasta 120 mil muertos y entre 170 mil y 180 mil soldados heridos. Las cifras rusas eclipsan las cifras ucranianas, que los funcionarios estimaron en cerca de 70 mil muertos y entre 100 mil y 120 mil heridos. Pero los rusos superan en número a los ucranianos en el campo de batalla casi tres a uno, y Rusia tiene una población más grande para reponer sus filas. Ucrania tiene alrededor de 500 mil tropas, incluidas tropas en servicio activo, de reserva y paramilitares, según los analistas. Por el contrario, Rusia tiene casi el triple de ese número, con 1 millón 330 mil tropas en servicio activo, de reserva y paramilitares, la mayoría de estas últimas del Grupo Wagner. La última estimación pública de bajas de la administración de Biden se produjo en noviembre, cuando el general Mark A. Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo que más de 100 mil soldados de cada lado habían muerto o sido herido desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. En ese momento, los funcionarios dijeron en privado que las cifras se acercaban a los 120 mil muertos y heridos. Pero ese número se disparó en el invierno y la primavera, cuando los dos países convirtieron la ciudad oriental de Bakhmut en un campo de exterminio. Cientos de soldados murieron o resultaron heridos al día durante muchas semanas, dijeron funcionarios estadounidenses. Los rusos sufrieron muchas bajas, pero también los ucranianos, que intentaron mantener cada centímetro de terreno antes de perder la ciudad en mayo.