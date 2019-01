Censura medios chavistas a la oposición

Caracas— En el país de los dos presidentes, sólo uno sale por televisión. El chavismo estrechó aún más la censura mediática que mantiene sobre canales y radios para desdibujar el impacto que ha supuesto la irrupción de un nuevo líder opositor, Juan Guaidó, convertido desde el miércoles en un rival inesperado para Nicolás Maduro.

El guión revolucionario incluye la prohibición de citar el nombre del presidente de la Asamblea Nacional junto al puesto "presidente encargado", así como las imágenes de su toma de posesión el 23 de enero frente a más de un millón de manifestantes.

Asimismo, las amenazas a los periodistas que informan sobre el desafío del Parlamento contra el sucesor de Hugo Chávez y el cierre de canales locales de televisión en un momento histórico para Venezuela no son noticia en el país.

"En las radios libres no podemos hablar ni de Guaidó ni de lo que pasó este 23-E", desveló el conocido periodista, Nelson Bocaranda.

"Las circunstancias no lo permiten", añadió Cesar Miguel Rondón, conductor del programa estelar de las mañanas en Éxitos FM, y confirmó que cualquier mención al momento político provocaría el cierre del programa.

Conatel, el ente revolucionario que rige las telecomunicaciones, amenaza directamente a periodistas y canales. La presión es tan desmedida que unos callan y los que hablan son despedidos, como Luis Arroyo, reconocido informador del canal deportivo Meridiano Televisión.

"Se ha censurado la posibilidad de que Guaidó participe en medios audiovisuales, se prohibió sus entrevistas, por lo que tuvo que recurrir al Instagram de venezolanos famosos. Hay una censura abierta, incluso la transmisión del Consejo de Seguridad de la ONU, algo inédito desde los años 60, no se emitió, simplemente porque el Gobierno de Maduro lo decidió", señaló para REFORMA Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público.

Todo vale para entorpecer el trabajo informativo, incluidos los golpes, robos de material y detenciones arbitrarias contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Hasta 17 profesionales sufrieron estos ataques, según datos recogidos por esta organización.

En otra sede de un canal de televisión llegaron por sorpresa los agentes de la policía política y se llevaron los aparatos electrónicos que permiten las transmisiones. El motivo fue que la empresa cubrió en directo la toma de posesión de Guaidó.

En total, ocho televisoras extranjeras fueron bloqueadas en tiempos de Maduro, incluidas CNN en Español y NTN24.

Por otro lado, 66 de los 90 periódicos que circulaban por Venezuela fueron cerrados por esta situación. Tampoco faltaron las ofensivas en redes sociales, la principal vía informativa para quienes quieren conocer la convulsa situación que vive Venezuela.