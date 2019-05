Causa tornado destrucción en Chile

Santiago— Un tornado afectó este jueves a la ciudad de Los Ángeles, en el sur de Chile, un fenómeno climático que en Chile no ocurre usualmente y que dejó graves daños estructurales, así como personas lesionadas.

Según Carabineros, la tromba pasó principalmente por la zona donde se ubica la terminal de microbuses de esa ciudad, situada a 513 kilómetros al sur de Santiago, causando temor en la población.

El tornado, que ocurrió alrededor de las 18:00 horas dejó heridas a varias personas y provocó también cortes de luz, voladuras de techos, caídas de postes del alumbrado público, volteó algunos vehículos pequeños y camiones y explotaron varios transformadores que canalizan la energía eléctrica.

En declaraciones a CNN Chile, el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, confirmó que hay personas heridas "pero no graves", y que el fenómeno climático no había sido anticipado por el Servicio Meteorológico.

Varias ambulancias debieron concurrir urgentemente a los sectores afectados y atendieron en la vía pública a los heridos.

Los Bomberos también informaron sobre la caída de un rayo sobre una casa la que comenzó a incendiarse.

Desde Meteorología no descartaron que se trate de una tromba marina que ingresó a tierra formando un tornado que en este país sudamericano no suelen suceder.

No obstante, recordaron que en marzo del pasado año, un pequeño tornado, también inédito en esa zona, afectó a la ciudad de Puerto Montt, a mil 44 kilómetros al sur de Santiago, que dejó unas 35 viviendas dañadas y un colegio.

Según la Policía, la gente en la ciudad de Los Ángeles se ha mantenido expectante en la vía pública pese a la fuerte lluvia que comenzó a caer después del tornado.

Un día antes, al menos 225 mil hogares habían quedado sin energía eléctrica en la capital chilena tras las fuertes ráfagas de viento que afectaron a la ciudad de 7,2 millones de habitantes.

En esta misma línea, las autoridades informaron de al menos 700 árboles derribados por el temporal de viento que por momentos alcanzó los 70 kilómetros por hora en Santiago.