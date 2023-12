Cancela Nintendo exhibición de videojuegos por amenazas

Associated Press | 'Hemos decidido que no podíamos garantizar suficientemente la seguridad de nuestros clientes', indicó Nintendo Co., en un comunicado en línea

TOKIO — Nintendo canceló su próxima exhibición de videojuegos y pospuso varios otros eventos debido a las constantes amenazas contra la empresa, sus trabajadores y jugadores. "Hemos decidido que no podíamos garantizar suficientemente la seguridad de nuestros clientes", indicó Nintendo Co., con sede en Kioto, en un comunicado en línea el jueves. El fabricante japonés detrás de Super Mario y Pokémon canceló Nintendo Live 2024 Tokyo, un evento anual programado para el 20 y 21 de enero. El evento muestra juegos de Nintendo y permite a los visitantes probarlos en una enorme sala de exposiciones de Tokio. Nintendo también pospuso varios concursos, incluyendo el campeonato japonés del popular juego de disparos con tinta Splatoon, inicialmente programado para finales de diciembre, así como los concursos de Mario Kart y Splatoon del próximo año. La empresa se negó a dar detalles de las amenazas, pero indicó que ha contactado a la policía. Nintendo ya había sido atacada antes, pero detalló que esta vez el riesgo potencial para el público era demasiado. Las nuevas fechas para los eventos pospuestos se anunciarán más adelante, de acuerdo con Nintendo. "Pedimos disculpas sinceras a todos aquellos que esperaban con ansias los acontecimientos", decía el comunicado. La cancelación de un evento por amenazas no es común en Japón, una nación relativamente segura y con baja criminalidad. Pero recientemente han surgido quejas sobre abuso verbal y en línea, lo que genera preocupación de que el problema pueda ser grave.