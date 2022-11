Canadá necesita 1.4 millones de inmigrantes

Canadá aceptará 1.4 millones de inmigrantes para reducir el déficit de mano de obra en un período de tres años, anunció su ministro de Inmigración y Refugiados, Sean Fraser.

Fraser dijo que los objetivos son aceptar a 465 mil residentes permanentes en el 2023, 485 mil en el 2024 y 500 mil en el 2025.

Aunque no explicó de manera específica cómo funcionaría el mecanismo para aplicar, dijo que sería ágil y flexible.

“No podemos solventar el seguir trayendo aquí doctores que no pueden ejercer como doctores, no podemos solventar traer comerciantes entrenados aquí que no están trabajando como comerciantes entrenados”, dijo Fraser.

Canadá introducirá una nueva “sección de herramientas” el año entrante, que ayudaría a su sistema de inmigración a mejorar el objetivo para reforzar sectores específicos como el de la salud y el de la construcción, “que tienen la mayor demanda”, explicó.

De acuerdo con el ministro, este nuevo mecanismo atraerá a trabajadores “con las habilidades que estarán en demanda en Canadá. Específicamente los trabajadores que ayudarán a liberar presiones de nuestro sistema de salud y a construir más casas para los canadienses”.

La inmigración juega un papel importante para cubrir la oferta de trabajo de Canadá. El 84 por ciento del crecimiento total de su fuerza laboral se dio en la década pasada, a partir del 2010, debido a los inmigrantes, de acuerdo con estadísticas canadienses.

Los datos muestran que las habilidades de los recién llegados son regularmente desaprovechadas. El número de inmigrantes con educación universitaria laborando en trabajos que requieren educación superior bajó al 36 por ciento en el 2016, del 46 por ciento en el 2001, comparado con un 60 por ciento para los profesionistas nacidos en Canadá.

Los objetivos del ministro de inmigración para resolver la escasez de vacantes de trabajo son superiores a los presentados el año pasado.

