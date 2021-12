Cambio climático está convirtiendo en desierto al norte de Brasil

The New York Times The New York Times

Brasil.- La tierra ha sostenido a la familia Dantas durante más de 150 años, con campos de algodón, tallos de frijoles hasta la cadera de un hombre adulto y, cuando llovió lo suficiente, un río que desembocaba en una cascada. Pero en un día reciente, con temperaturas cercanas a los 40 grados, el río se había secado, las cosechas no crecían y las 30 cabezas de ganado restantes de la familia estaban consumiendo rápidamente el último charco de agua. “Dentro de cincuenta años, no habrá un alma viviendo aquí”, dijo Inácio Batista Dantas, de 80 años, balanceado en una hamaca deshilachada. “Les digo a mis nietos que las cosas se van a poner muy difíciles”. Su nieta, Hellena, de 16 años, escuchó y retrocedió. Ella creció aquí. “Planeo trabajar esta tierra”, dijo. Los científicos están de acuerdo con su abuelo. Gran parte del vasto noreste de Brasil, de hecho, se está convirtiendo en un desierto, un proceso llamado desertificación que está empeorando en todo el planeta. El cambio climático es uno de los culpables. Pero los residentes locales, enfrentados a las duras realidades económicas, también han tomado decisiones a corto plazo para salir adelante, como la tala de árboles para el ganado y la extracción de arcilla para la industria de azulejos de la región, que han tenido consecuencias a largo plazo. La desertificación es un desastre natural que se desarrolla en cámara lenta en áreas que albergan a 500 millones de personas, desde el norte de China y el norte de África hasta la remota Rusia y el suroeste de Estados Unidos. El proceso generalmente no conduce a dunas de arena onduladas que evocan el Sahara. En cambio, las temperaturas más altas y menos lluvia se combinan con la deforestación y el cultivo excesivo para dejar el suelo reseco, sin vida y casi desprovisto de nutrientes, incapaz de soportar cultivos o incluso pasto para alimentar al ganado. Eso lo ha convertido en una de las principales amenazas a la capacidad de la civilización para alimentarse. "Existe una gran cantidad de evidencia de que la desertificación ya afecta la producción de alimentos y reduce el rendimiento de los cultivos", dijo Alisher Mirzabaev, economista agrícola de la Universidad de Bonn en Alemania, quien ayudó a redactar un informe de las Naciones Unidas de 2019 sobre el tema. "Y con el cambio climático, las cosas empeorarán aún más".