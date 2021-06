Caída de servidores deja webs y medios fuera de servicio

Associated Press

Londres— Muchos sitios web se quedaron fuera de servicio tras lo que parecía una caída generalizada de la firma de computación en nube Fastly.

Docenas de webs con mucho tráfico, como las del New York Times, la CNN, Twitch, Reddit y el sitio del gobierno británico, aparecían desconectadas.

Fastly, con sede en San Francisco, reconoció que había un problema. En sucesivas actualizaciones en su web dijo que seguía “investigando”.

“El problema ha sido identificado y se ha aplicado una solución. Los clientes podrían experimentar un aumento de la carga de origen al regresar los servicios globales”, indicó la compañía una hora más tarde.

Varios sitios web que habían resultado afectados parecieron volver a funcionar.

Algunos visitantes que intentaban acceder a CNN.com encontraban un mensaje que decía “Error en Fastly: dominio desconocido: cnn.com”. Los intentos de acceder al Financial Times mostraban un mensaje similar, mientras que los sitios del New York Times y el del gobierno británico gov.uk daban un mensaje de “Error 503: Servicio no disponible”, junto a la línea “Servidor de cache Varnish”, que es la tecnología en la que se basa Fastly.

Down Detector, que monitorea caídas de servicio en internet, señaló que según sus reportes “podría haber un apagón generalizado en Fastly, lo que podría afectar a su servicio”.

Fastly se describe como una “plataforma de nube de vanguardia”. Proporciona servicios cruciales de computación en nube para muchos sitios conocidos de internet al ayudarles a almacenar su contenido en servidores de todo el mundo para que esté más cerca de los usuarios.