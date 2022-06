Cae Rusia en impago de deuda externa por primera vez desde 1918

Moscú.- Rusia no cumplió con la fecha límite para realizar pagos de bonos este domingo, una medida que marca su primer incumplimiento de pago de la deuda internacional en más de un siglo, luego de que las sanciones occidentales frustraron los esfuerzos del gobierno para pagar a los inversores extranjeros. El lapso se suma a los esfuerzos para aislar a Moscú de los mercados globales de capital durante años.

Unos 100 millones de dólares en pagos de intereses denominados en dólares y euros no llegaron a los inversionistas dentro de un período de gracia de 30 días luego de que no se cumplió la fecha límite del 27 de mayo. El período de gracia expiró este domingo por la noche.

Una declaración formal de incumplimiento tendría que provenir de los tenedores de bonos porque las agencias de calificación, que normalmente declaran cuando los prestatarios han incumplido, no pueden informar sobre Rusia debido a las sanciones. El Comité de Determinaciones de Derivados de Crédito, un panel de inversionistas que dictamina si se deben pagar valores vinculados a incumplimientos, aún no se le ha pedido que tome una decisión sobre estos pagos de bonos.

Pero parecía que los pagos no habían llegado a las cuentas de los tenedores de bonos hasta el domingo por la noche, como lo exigen los contratos de los bonos. Hoy, el Ministerio de Finanzas de Rusia dijo que había realizado los pagos en mayo y que habían sido transferidos a Euroclear, una cámara de compensación con sede en Bruselas, pero posteriormente se les impidió llegar a los tenedores de bonos.

Rusia rechaza la declaración de incumplimiento, alegando que se ha esforzado por pagar. Dmitri S. Peskov, portavoz del Kremlin, dijo a los periodistas que las declaraciones sobre el incumplimiento eran “absolutamente ilegales”.

“El hecho de que Euroclear retuvo este dinero, no lo transfirió a los destinatarios, no es nuestro problema”, dijo Peskov. “En otras palabras, no hay motivos para llamar a esta situación un incumplimiento”.

El Ministerio de Finanzas agregó que las acciones de las instituciones financieras extranjeras están fuera de su control y "parece aconsejable que los inversores se comuniquen directamente con las instituciones financieras relevantes" sobre los pagos.

El riesgo de incumplimiento surgió a fines de febrero después de que Rusia invadió Ucrania y se impusieron sanciones para separar al país de los mercados financieros internacionales. A fines de mayo, Rusia intentó sortear sanciones más estrictas que le cortaron el acceso a los bancos y tenedores de bonos estadounidenses, enviando los pagos a una institución con sede en Moscú. Pero, en última instancia, los fondos no llegaron hasta las cuentas de los tenedores de bonos debido a las sanciones estadounidenses y europeas de gran alcance.