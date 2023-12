Busca Zelenskyy apoyo en Argentina para Ucrania

Associated Press | 'El apoyo y la voz fuerte y unida de los países latinoamericanos que apoyan al pueblo de Ucrania en nuestra lucha por la libertad y la democracia' Associated Press | 'El apoyo y la voz fuerte y unida de los países latinoamericanos que apoyan al pueblo de Ucrania en nuestra lucha por la libertad y la democracia' Associated Press3r | 'El apoyo y la voz fuerte y unida de los países latinoamericanos que apoyan al pueblo de Ucrania en nuestra lucha por la libertad y la democracia'

BUENOS AIRES — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, atrajo todas las miradas entre los invitados extranjeros que asistieron el domingo a la asunción del nuevo mandatario de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, aprovechando su primera visita a Latinoamérica para sumar apoyos en esta región contra fuerzas invasoras rusas. Como prueba de la sintonía que forjaron aún antes de conocerse, Zelenskyy y Milei se unieron en un afectuoso abrazo cuando el presidente argentino recién asumido lo recibió en el Salón Blanco de la Casa Rosada —sede del Poder Ejecutivo— de Buenos Aires. Milei luego le entregó la menorá, el candelabro sagrado judío de siete brazos. Milei se declara un admirador de la religión judía y dijo que en un futuro se convertirá. Vestido con pantalón militar y pulóver negro, Zelenskyy —uno de los referentes de la derecha invitados a la ceremonia— recibió el presente e intercambió algunas palabras inaudibles con su colega argentino, quien se ha definido como un enemigo del comunismo y respaldó a Ucrania en la defensa de su territorio durante la campaña electoral. Durante un posterior encuentro en un recinto separado del palacio gubernamental, Zelenskyy le comentó al argentino en su idioma natal que en medio de la guerra decidió emprender un largo viaje a Buenos Aires para agradecerle personalmente por su apoyo. “Nosotros lo oímos, su energía. Su apoyo a Ucrania. Lo sentimos”, expresó en un video difundido en su cuenta de la red social X. Milei es un outsider político que ha arremetido contra lo que describe como corrupción pública arraigada en Argentina y promete expulsar a la clase política tradicional. Lideró una campaña basada en una política exterior pro-occidental y adelantó que tomará distancia de Moscú y Beijing, dos aliados del anterior gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023). Zelenskyy se mostró sorprendido por la multitud de argentinos que gritaban “libertad, libertad” frente al Congreso, donde asumió Milei. “Es por lo que nosotros también luchamos. El pueblo está con vos”, le dijo a Milei a través de una intérprete. “Le deseo que tenga siempre un apoyo así del pueblo, que tenga libertad y paz”. Zelenskyy había llamado a Milei poco después de su victoria electoral en el balotaje del 19 de noviembre. El economista le ofreció organizar una cumbre entre Ucrania y países latinoamericanos, lo que podría ser un impulso para los esfuerzos de Kiev de los últimos meses de estrechar lazos con países del sur global. Zelenskyy y otros dirigentes ucranianos han descrito a menudo la guerra de Ucrania contra Rusia como una resistencia contra la agresión colonial, con la esperanza de ganar apoyos de estados de Asia, África y América Latina que sufrieron en el pasado por liberarse de la dominación extranjera, y en ocasiones acudieron a Moscú en busca de apoyo contra potencias occidentales. Más temprano, el líder ucraniano estuvo presente en el Congreso, donde Milei juró como presidente y recibió los atributos. También asistieron el primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, y el exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, todos ellos afines ideológicamente a las ideas liberales del nuevo presidente argentino. Horas antes de trasladarse al Congreso argentino, Zelenskyy mantuvo reuniones con los mandatarios sudamericanos Santiago Peña (Paraguay); Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Daniel Noboa (Ecuador). “El apoyo y la voz fuerte y unida de los países latinoamericanos que apoyan al pueblo de Ucrania en nuestra lucha por la libertad y la democracia es muy importante para nosotros”, manifestó el mandatario ucraniano. A todos los invitó a visitar Ucrania. Según el sitio web oficial de Zelenskyy, hizo una escala en su viaje a Argentina para reunirse con Ulisses Correia e Silva, primer ministro de Cabo Verde, en el oeste de África, al que agradeció su apoyo a las iniciativas diplomáticas de Kiev, y ambos hablaron sobre cómo aumentar las exportaciones de grano ucraniano a África. Zelenskyy expresó su aprecio por el apoyo de Cabo Verde a las resoluciones de Naciones Unidas en defensa de la integridad territorial ucraniana y que pedían la retirada de las tropas rusas de territorio ucraniano antes de que puedan comenzar las conversaciones de paz. El país africano apoyó antes documentos de Naciones Unidas que condenaban la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea en 2014. Según el sitio web de Zelenskyy, hablaron también sobre los intentos de Kiev de expandir el corredor de exportaciones de grano en el Mar Negro, que ha permitido enviar más de 7 millones de toneladas de productos ucranianos desde su creación, meses después de que Moscú abandonara un acuerdo mediado por la ONU para facilitar los envíos de alimentos y fertilizantes rusos y ucranianos a países necesitados, y comentaron una propuesta de establecer transportes y centros de almacenaje para grano ucraniano en África. Por otro lado, en Ucrania, proyectiles rusos lanzados durante las últimas 24 horas mataron a dos ancianas e hirieron a otros dos civiles en la región de Járkiv, la más norteña de Ucrania, según reportó el domingo por la mañana el gobernador, Oleh Syniehubov. En un mensaje en Telegram, Syniehubov dijo que las dos mujeres habían muerto en el mismo ataque en el este de la provincia, que tiene zonas cerca del frente y ha registrado fuertes combates en las últimas semanas. En la región sureña de Jersón, proyectiles rusos lanzados el sábado por la noche y de madrugada mataron a un civil e hirieron a cuatro, según dijo el sábado el gobernador local, Oleksandr Prokudin.