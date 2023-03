Busca ONU reanudar acuerdo de exportación de granos de Ucrania

Altos funcionarios rusos se reunieron este lunes con representantes de las Naciones Unidas en Ginebra para discutir la extensión de un acuerdo que permite a los buques de carga transportar granos ucranianos más allá del bloqueo ruso.

El acuerdo de granos del Mar Negro ha sido un raro ejemplo de cooperación entre los países y expirará el sábado. El acuerdo, negociado por la ONU y Turquía, se renovó en noviembre tres días antes de su fecha de vencimiento anterior.

Los líderes rusos han indicado que no están satisfechos con el acuerdo y no está claro si Moscú apoyará o no una extensión. Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo este domingo a los medios estatales rusos que, “hasta ahora, solo la parte ucraniana se ha implementado de manera efectiva”, mientras que el lado ruso del tratado “sigue bloqueado”.

Aunque el objetivo principal del acuerdo de cereales era poner fin al bloqueo de Rusia a las exportaciones ucranianas, también permitió más envíos de cereales y fertilizantes rusos. Como parte del pacto, Estados Unidos y la Unión Europea aseguraron que los bancos y las empresas involucradas en el comercio de granos y fertilizantes rusos estarían exentos de sanciones. El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo la semana pasada que “las exportaciones de alimentos y fertilizantes ucranianos, así como rusos, son esenciales para la seguridad alimentaria mundial y los precios de los alimentos”.

Ucrania, Turquía y la ONU han expresado su apoyo a la extensión del acuerdo.

Aquí hay algunos otros eventos que estamos viendo esta semana:

Bakhmut: Rusia continuó atacando posiciones ucranianas en la ciudad oriental de Bakhmut. Yevgeny V. Prigozhin, el fundador del grupo mercenario Wagner, cuyos combatientes ayudaron a liderar el asalto ruso, dijo este lunes que la batalla fue “muy dura” pero que sus fuerzas avanzaban. El comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, el coronel general Oleksandr Syrsky, dijo que las unidades de Wagner “venían de varias direcciones”, pero insistió en que Ucrania las estaba repeliendo e infligiendo “pérdidas significativas”. Aunque el valor estratégico de Bakhmut es discutible, Moscú busca una victoria allí después de los reveses en otras partes de Ucrania.

Lukashenko en Irán: el presidente Aleksandr G. Lukashenko de Bielorrusia estuvo en Irán este lunes para reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Las políticas exterior e interior de Bielorrusia son dictadas en gran medida por Moscú. Rusia está buscando formas de reponer sus existencias decrecientes de armas y municiones, e Irán ha sido una fuente importante de drones y otras armas para Moscú.

Moldavia: Las protestas contra el gobierno prooccidental de Moldavia continuaron durante el fin de semana. Estados Unidos y Moldavia han dicho que las manifestaciones recientes están organizadas por grupos a favor de Moscú que intentan incitar una insurrección.