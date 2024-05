Busca Ecuador reanudar diálogo con México

Quito.- La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld dijo el martes que su país está listo para reanudar el diálogo con México suspendido tras la irrupción de la policía a la embajada mexicana en Quito para capturar a un exvicepresidente acusado de corrupción y que había recibido asilo del gobierno mexicano.

En declaraciones a The Associated Press, Sommerfeld dijo el martes que Ecuador está “listo para establecer un diálogo y buscar una salida a este conflicto” pero aseveró que “lo único que no es negociable” es la entrega del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado en dos casos de corrupción y con una nueva investigación abierta por malversación de fondos públicos.

La toma de la embajada a inicios de abril fue duramente criticada por la comunidad internacional y provocó que el gobierno mexicano interponga una demanda en la Corte Internacional de La Haya. Poco después Ecuador presentó otra demanda contra México acusándolo de interferir en sus asuntos internos.

México ha puesto como condición que cualquier acercamiento con Ecuador se hará luego de la entrega de Glas a ese país para que se haga efectivo el asilo concedido poco antes de su captura.

“El comercio está vigente entre los dos países y la atención a los ciudadanos de ambos países” a través de acuerdos con otras embajadas y organismos internacionales, dijo Sommerfeld.

Agregó que México pidió a un tercer país para que “ayude como canal de comunicación diplomático", algo que Ecuador aceptó, pero no identificó a esa nación. Según la canciller, en las próximas semanas se la dará a conocer.

La víspera en declaraciones a una radio de su país la canciller mexicana Alicia Bárcena dijo que México estaba en diálogo “con algún gobierno amigo, que va a ser como el tercer país que va a cautelar nuestros bienes en Ecuador” tanto de la residencia como de la embajada.

Añadió que “tenemos que propiciar que haya, yo diría, un diálogo diplomático pero no directo, sino lo vamos a hacer a través de un tercer país, que lo más probable es que sea el gobierno de Suiza”.

Glas, de 54 años, permanece detenido en una cárcel de máxima seguridad de la ciudad de Guayaquil tras ser apresado el 5 de abril dentro de la embajada de México en Quito.

Semanas después la canciller mexicana Alicia Bárcena dijo que el gobierno de su país había pedido apoyo a la embajada de Suiza y a la Nunciatura Apostólica en Quito para visitar a Glas en su centro de reclusión y que intercedieran ante las autoridades ecuatorianas para que fuera entregado a México.

Consultada acerca de la sostenida migración de ecuatorianos hacia Estados Unidos, Sommerfeld reconoció que “en los últimos tres años se ve un incremento fuerte" de migración irregular y aseguró que en 2023 alrededor de 120.000 connacionales fueron detenidos en la frontera de México con Estados Unidos.

De acuerdo con registros de la policía de migración, el año pasado poco más de 123.000 ecuatorianos no regresaron de sus viajes al exterior. Sommerfeld señaló que de acuerdo con cálculos oficiales, se estima que hay unos 2,4 millones de ecuatorianos viviendo en todo el mundo, lo que representa más del 10% de la población del país.

Ante esta realidad manifestó que el gobierno “está tratando de arreglar los problemas de raíz: necesitamos seguridad, empleo y estudio” y comentó que las dos primeras son las razones principales por las cuales sus compatriotas dejan suelo ecuatoriano.

Recordó que para hacer frente a este situación hay programas impulsados por el gobierno mediante acuerdos con otros países como los de reunificación familiar y de migración circular, que permite salir legalmente del país, trabajar en el exterior y regresar después de un plazo de uno o dos años.

Destacó que los migrantes en tránsito irregular hacia Estados Unidos pueden postularse en Costa Rica a visas de trabajo con migración circular.

Decenas de miles de ecuatorianos dejan el país y buena parte se lanzan a recorrer una ruta por tierra que pasa por Colombia y toda Centroamérica hasta llegar a México para intentar llegar a Estados Unidos.

Otros países con propuestas similares de migración circular, dijo la canciller, son España, Israel, Italia, Corea del Sur y Canadá, entre otros, que además han ofrecido cientos de becas para los jóvenes ecuatorianos.