Busca China inmunidad colectiva vacunando a 160 millones de niños

Beijing.- Mientras el resto del mundo lucha por vacunar a los adultos frente a la amenaza de una nueva variante del coronavirus, China se ha embarcado en una campaña ambiciosa que, según dice, brindará al país una mejor protección contra el Covid-19: la vacunación total de 160 millones de sus ciudadanos más jóvenes antes de fin de año.

La campaña, impulsada en parte con pegatinas de flores rojas, globos y cajas de juguetes para los niños, y que las enfermeras los llaman "pequeños guerreros vacunados", ha tenido un comienzo rápido. En las dos primeras semanas del esfuerzo, que comenzó a fines de octubre, 84 millones de niños y niñas de entre 3 y 11 años, aproximadamente la mitad de la población elegible, recibieron la primera de dos inyecciones, según los datos gubernamentales más recientes.

Por el contrario, en los Estados Unidos, 2.6 millones de niños de entre 5 y 11 años, o alrededor del 10 por ciento de la población elegible, recibieron una dosis durante aproximadamente el mismo período.

El esfuerzo es parte de la marcha implacable de Beijing hacia la inmunidad colectiva, el punto en el que suficientes personas son inmunes al virus que no puede propagarse a través de la población. Con menos de tres meses antes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, los funcionarios chinos están duplicando esa estrategia. Y con mil 100 millones de adultos ya vacunados, se considera que los jóvenes son una parte importante de su éxito.

La campaña enfrenta obstáculos importantes, incluida la renuencia de los padres en un país con un historial accidentado de seguridad en las vacunas infantiles. El gobierno insiste en que las vacunas infantiles son voluntarias, pero los padres han descrito que se han visto presionados para que vacunen a sus hijos.

Muchos padres se apresuraron a vacunar a sus hijos e hijas, preocupados de que no se les permitiría asistir a la escuela de otra manera. Los funcionarios dijeron que no había ninguna ley que prohibiera que los niños no vacunados asistieran a clases.