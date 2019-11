Busca Bolivia a cuatro asilados por México

Ciudad de México.- Karen Longaric, quien asumió como canciller en Bolivia, informó a la Embajada de México que al menos cuatro personas que tramitan su asilo en las instalaciones de La Paz tienen orden de aprehensión, según el diario local El Deber.

En una entrevista con el medio local Fides TV, Longaric señaló que esta tarde presentará formalmente las órdenes de aprehensión contra cuatro personas que se encuentran en la Embajada mexicana.

"Han salido órdenes de detención por parte de la Fiscalía para algunos asilados, ya le adelanté algo a la embajadora, hoy me visitará y le haremos conocer formalmente las órdenes de detención que tienen estas personas, entonces, de acuerdo a las reglas que rigen asilo, la embajada ya no puede permitirles salir de ese recinto", dijo la Canciller al medio.

Según la canciller, entre ellos se encuentra Juan Ramón Quintana, ex ministro de la presidencia acusado de sedición por presuntamente ayudar a avivar protestas en el país.

De acuerdo con medios locales como Página Siete y El Deber, los otros serían la ex Ministra de Culturas Wilma Alanoca, acusada de almacenar insumos para elaborar bombas molovot, y dos personas por delitos electorales: el ex director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, Nicolás Laguna, y una cuarta persona, no identificada, del Tribunal electoral.

Tras la salida del Presidente Evo Morales el 10 de noviembre, presionado por las Fuerzas Armadas, la Cancillería mexicana informó que al menos 20 funcionarios habían solicitado refugio en la Embajada.

Morales se encuentra asilado en México desde el 12 de noviembre.