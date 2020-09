Busca Barbados salir de la corona británica

Associated Press

San Juan— La reina Isabel II de Inglaterra tiene ocho territorios en el Caribe, pero Barbados ya no quiere pertenecer al reino.

La excolonia británica, conocida en el pasado como “Pequeña Inglaterra”, anunció sus planes de reemplazar a la monarca por su propio jefe de estado a tiempo para el 55mo aniversario de su independencia el año que viene.

“Nuestro país no puede tener duda sobre su capacidad de autogobierno”, dijo la gobernadora general de Barbados, que fue nombrada por la reina, el martes por la noche. “Ha llegado la hora de dejar por completo atrás nuestro pasado colonial”.

Es el segundo intento de Barbados en cinco años por sustituir a la reina por un líder local, pero algunos creen que esta vez será diferente debido en parte a un movimiento en el Hemisferio Occidental en favor de acabar con los símbolos de la opresión.

El empresario local Chester Sue dijo a The Associated Press por teléfono que él apoyaba el cambio, aunque no creía que fuera a haber mucha diferencia.

“Ya era hora”, dijo. “El sistema actual no me representa (...) Aún tenemos que rendir homenaje a la reina de Inglaterra. Me parece una enorme tontería”.

Los colonos ingleses llegaron a Barbados a primeros de la década de 1620 y se convirtieron en una acomodada colonia azucarera que dependía del trabajo de miles de esclavos africanos. La isla obtuvo su independencia de Reino Unido en noviembre de 1966. En 2005, su tribunal de más alto rango dejó de ser el Consejo Privado, con sede en Londres, sustituido por el Tribunal Caribeño de Justicia, con sede en Trinidad. Sin embargo, sigue formando parte de la Mancomunidad.

Barbados necesitaría una mayoría de dos tercios en el Parlamento para hacer los cambios constitucionales necesarios para cambiar a la reina como jefa del estado por un presidente ceremonial. El Partido Laborista de la primera ministra, Mia Mottley, controla ambas cámaras del congreso.

El Palacio de Buckingham y Downing Street dijeron que la decisión estaba en manos de las autoridades en Barbados. Un portavoz del gobierno británico añadió que “obviamente tenemos una historia compartida y seguimos unidos con Barbados en términos de historia, cultura e idioma”.

En el Caribe hay un puñado de repúblicas que fueron colonias británicas: Dominica, Guyana y Trinidad y Tobago. Jamaica ha hablado de convertirse en república, aunque no ha hecho movimientos al respecto. Al menos seis excolonias británicas en el Caribe siguen sin ser territorios autogobernados, como Anguilla, Bermudas y las Islas Caimán.