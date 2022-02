Bombardeos en Ucrania aumentan temor sobre pretexto de Rusia para invadir

Associated Press The New York Times

Kiev.- Un dramático incremento en los bombardeos en la línea frontal entre Ucrania y separatista apoyados por Rusia aumentó el temor este jueves de un conflicto que hasta ahora ha consistido totalmente de ruido de tambores de guerra, y de que eso pueda ofrecerle en este momento a Moscú el pretexto que Estados Unidos dice que está buscando para invadir. Tal vez lo más preocupante son los separatistas que han sido criticados por los ucranianos --- precisamente el tipo de incidente que oficiales occidentales han advertido que Rusia podría tratar de usar para justificar su acción militar. Desde hace tiempo, Moscú ha invocado lo que asegura es su obligación de proteger a las etnias rusas en el este de Ucrania. El incremento de hostilidades ocurrió cuando Estados Unidos y Rusia intercambiaron reclamos de conflicto sobre si las fuerzas rusas estaban realmente retirándose de la frontera ucraniana, como Moscú ha insistido. Este jueves, proyectiles de artillería pegaron en el poblado en el lado controlado por el gobierno ucraniano de una guerra con los separatistas apoyados por los rusos en el este de Ucrania, dañando un jardín de niños e hiriendo a tres civiles adultos, según dio a conocer el ejército ucraniano. Leonid Pasechnik, jefe de los separatistas rusos que se auto proclamó como la República de la Gente de Luhansk, acusó a las fuerzas armadas ucranianas de "ataque masivos contra civiles". Ese reclamo no ha podido ser verificado de manera independiente. Esta mañana, Estados Unidos y Rusia seguían enfrentados sobre el destino de Ucrania, el presidente Biden advirtió que la amenaza de un ataque ruso seguía "muy alto", aun cuando el Kremlin insistió que estaba retirando tropas de la frontera y dijo por escrito que no estaba planeando una invasión. Sin embargo, Rusia repitió su amenaza de tomar "medidas militares y técnicas" no especificadas si Estados Unidos no accedía a sus demandas para hacer cambios importantes a los acuerdos de seguridad en Europa del Este. Oficiales estadounidenses dijeron que están "observando muy de cerca" el bombardeo preocupado de que Rusia pueda usar ese pretexto para invadir si las relaciones se deterioran.