Bloquea ciberataque a más de 7 mil periódicos y revistas del mundo

Ciudad de México— El personal y equipos de la compañía canadiense PressReader, el mayor proveedor de prensa del mundo a través de diversas plataformas, trabajan a contrarreloj para identificar y solucionar los inconvenientes causados por un ataque informático en sus servidores, que impide el acceso en internet a las réplicas de más de 7 mil periódicos y revistas de diferentes países del mundo.

El ataque, que se da desde las primeras horas de este 3 de marzo, supone el bloqueo de los archivos de lectura y afecta tanto a la página web como a las aplicaciones para teléfonos Android o iOS, que ofrecen las ediciones electrónicas de los periódicos.

A estas horas muchos piensan que este ataque tendría que ver con el hecho de que PressReader haya eliminado decenas de periódicos rusos de su oferta, apenas comenzó su invasión a Ucrania. No obstante, la empresa afectada no se ha pronunciado en este sentido.

Lo que sí se conoce es que los máximos gestores de PressReader son de nacionalidad ucraniana y la empresa cuenta también con capital ruso.

"Al parecer, los piratas informáticos habrían accedido a los servidores de PressReader y se habrían hecho con sus sistemas, llegando a solicitar recompensas económicas a la empresa a través de emails dirigidos a varios empleados", señaló el diario español ABC, uno de los afectados por el problema.

Resaltó el hecho de que tras la invasión a Ucrania, han sido numerosos los 'hackeos' que se han llevado a cabo en distintas partes del mundo sin que se haya aclarado su origen o si tienen alguna conexión con el conflicto bélico.

PressReader cuenta entre sus clientes con las principales cadenas hoteleras del mundo y ofrece el acceso a las principales cabeceras internacionales, como The New York Times, The Washington Post o The Globe and Mail.