Ayudó Yahya Sinwar a iniciar la guerra en Gaza. Ahora es clave para su final

Tras el ataque de Hamás a Israel en octubre, que desencadenó la guerra en Gaza, los dirigentes israelíes calificaron al máximo responsable del grupo en el territorio, Yahya Sinwar, de "hombre muerto andante". Al considerarle artífice del ataque, Israel ha presentado el asesinato de Sinwar como uno de los principales objetivos de su devastador contraataque.

Siete meses después, la supervivencia del Sr. Sinwar es emblemática de los fracasos de la guerra de Israel, que ha asolado gran parte de Gaza pero ha dejado prácticamente intacta a la cúpula de Hamás y no ha liberado a la mayoría de los cautivos capturados durante el ataque de octubre.

Aunque las autoridades israelíes buscan su muerte, se han visto obligadas a negociar con él, aunque indirectamente, para liberar a los rehenes restantes. El Sr. Sinwar se ha revelado no sólo como un comandante de fuerte carácter, sino también como un astuto negociador que ha evitado una victoria israelí en el campo de batalla, al tiempo que ha conseguido la participación de enviados israelíes en la mesa de negociaciones, según funcionarios de Hamás, Israel y Estados Unidos. Algunos hablaron bajo la condición de mantener el anonimato para discutir las evaluaciones de inteligencia sensibles del Sr. Sinwar y las negociaciones diplomáticas.

Aunque las conversaciones cuentan con la mediación de Egipto y Qatar, es el Sr. Sinwar -que se cree oculto en una red de túneles bajo Gaza- cuyo consentimiento exigen los negociadores de Hamás antes de aceptar cualquier concesión, según algunos de esos funcionarios.

Los responsables de Hamás insisten en que el Sr. Sinwar no tiene la última palabra en las decisiones del grupo. Sin embargo, aunque técnicamente el Sr. Sinwar no tiene autoridad sobre todo el movimiento Hamás, su papel de liderazgo en Gaza y su enérgica personalidad le han dado una gran importancia en el funcionamiento de Hamás, según aliados y enemigos por igual.

"No hay decisión que pueda tomarse sin consultar a Sinwar", afirmó Salah al-Din al-Awawdeh, miembro de Hamás y analista político que entabló amistad con Sinwar cuando ambos estuvieron encarcelados en Israel en las décadas de 1990 y 2000. "Sinwar no es un dirigente corriente, es una persona poderosa y un artífice de los acontecimientos. No es una especie de gerente o director, es un líder", añadió Al Awawdeh.

Desde el comienzo de la guerra, apenas se ha sabido nada de Sinwar, a diferencia de los dirigentes de Hamás con base fuera de Gaza, como Ismail Haniyeh, el funcionario civil de mayor rango del movimiento. Aunque nominalmente es subordinado del Sr. Haniyeh, el Sr. Sinwar ha sido fundamental en la decisión entre bastidores de Hamás de mantener un alto el fuego permanente, según afirman funcionarios estadounidenses e israelíes.

Daños en Ashkelon, Israel, el 7 de octubre. Como arquitecto de los ataques de ese día, el Sr. Sinwar ideó una estrategia que sabía que provocaría una feroz respuesta israelí.Credit...Tamir Kalifa para The New York Times

La espera de la aprobación del Sr. Sinwar ha ralentizado a menudo las negociaciones, según funcionarios y analistas. Los ataques israelíes han dañado gran parte de la infraestructura de comunicaciones de Gaza, y a veces se ha tardado un día en hacer llegar un mensaje al Sr. Sinwar y un día en recibir una respuesta, según funcionarios estadounidenses y miembros de Hamás.

Para los funcionarios israelíes y occidentales, el Sr. Sinwar ha surgido en el transcurso de estas negociaciones, que se estancaron de nuevo en El Cairo la semana pasada, como un adversario brutal y un hábil operador político, capaz de analizar la sociedad israelí y parecer adaptar sus políticas en consecuencia.

Como artífice de los atentados del 7 de octubre, Sinwar ideó una estrategia que sabía que provocaría una feroz respuesta israelí. Pero en el cálculo de Hamás, la muerte de muchos civiles palestinos -que no tienen acceso a los túneles subterráneos de Hamás- era el coste necesario para romper el statu quo con Israel.

Las agencias de inteligencia estadounidenses e israelíes han pasado meses evaluando las motivaciones del Sr. Sinwar, según personas informadas al respecto. Los analistas de Estados Unidos e Israel creen que el Sr. Sinwar está motivado principalmente por el deseo de vengarse de Israel y debilitarlo. El bienestar del pueblo palestino o el establecimiento de un Estado palestino, dicen los analistas de inteligencia, parecen ser secundarios.

Comprensión de la sociedad israelí

El Sr. Sinwar nació en Gaza en 1962 en el seno de una familia que había huido de su hogar, junto con otros cientos de miles de árabes palestinos que huyeron o se vieron obligados a huir durante las guerras que rodearon la creación del Estado de Israel.

El Sr. Sinwar se unió a Hamás en la década de 1980. Más tarde fue encarcelado por asesinar a palestinos a los que acusaba de apostasía o de colaborar con Israel, según consta en actas judiciales israelíes de 1989. Sinwar pasó más de dos décadas detenido en Israel antes de ser liberado en 2011, junto con más de 1.000 palestinos, a cambio de un soldado israelí capturado por Hamás. Seis años después, Sinwar fue elegido líder de Hamás en Gaza.

Ismail Haniyeh (izquierda), uno de los máximos dirigentes de Hamás, y Sinwar en la ciudad de Gaza en 2017. Aunque nominalmente es subordinado de Haniyeh, Sinwar ha sido fundamental en la decisión entre bastidores de Hamás de mantener un alto el fuego permanente, según funcionarios estadounidenses e israelíes.Credit...Mohammed Salem/Reuters

Durante su estancia en prisión, Sinwar aprendió hebreo y se familiarizó con la cultura y la sociedad israelíes, según antiguos reclusos y funcionarios israelíes que lo vigilaron en prisión. Ahora parece estar utilizando esos conocimientos para sembrar divisiones en la sociedad israelí y aumentar la presión sobre Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, según funcionarios israelíes y estadounidenses.

Creen que el Sr. Sinwar ha programado la publicación de vídeos de algunos rehenes israelíes para estimular la indignación pública contra el Sr. Netanyahu durante fases cruciales de las conversaciones de alto el fuego.

Algunos israelíes quieren que se libere a los rehenes restantes aunque ello signifique acceder a las exigencias de Hamás de una tregua permanente que mantendría al grupo -y al Sr. Sinwar- en el poder. Pero Netanyahu se ha mostrado reacio a aceptar el fin de la guerra, en parte por la presión de algunos de sus aliados de derechas, que han amenazado con dimitir si la guerra concluye con Hamás intacta.

Si Netanyahu ha sido acusado de alargar los combates en beneficio propio, también lo ha sido su archienemigo, Sinwar.

Los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses afirman que la estrategia del Sr. Sinwar consiste en mantener la guerra el tiempo necesario para destrozar la reputación internacional de Israel y dañar su relación con su principal aliado, Estados Unidos. Mientras Israel se enfrentaba a una intensa presión para evitar el lanzamiento de una operación en Rafah, Hamás disparó cohetes el pasado domingo desde Rafah hacia un paso fronterizo cercano, matando a cuatro soldados israelíes.

Si se trataba de una táctica de Hamás, pareció dar resultado: Israel inició la semana pasada una operación en los alrededores de Rafah y, en ese contexto, el presidente Biden hizo su crítica más dura a la política israelí desde que comenzó la guerra. El Sr. Biden dijo que detendría algunos futuros envíos de armas si el ejército israelí iniciaba una invasión a gran escala del núcleo urbano de la ciudad.

Palestinos que huyeron de Rafah tras las órdenes de evacuación israelíes montando tiendas en las ruinas de sus casas en Khan Younis, sur de la Franja de Gaza, el martes.Credit...Haitham Imad/EPA, via Shutterstock

Proyectar una imagen de unidad

Hamás y sus aliados niegan que el Sr. Sinwar o el movimiento estén intentando aumentar el sufrimiento de los palestinos.

"La estrategia de Hamás es detener la guerra ahora mismo", declaró Ahmed Yousef, un veterano de Hamás afincado en Rafah. "Detener el genocidio y la matanza del pueblo palestino".

Funcionarios estadounidenses afirman que el Sr. Sinwar ha mostrado desdén por sus colegas de fuera de Gaza, que no fueron informados de los planes precisos del ataque de Hamás del 7 de octubre. Los funcionarios estadounidenses también creen que el Sr. Sinwar aprueba las operaciones militares llevadas a cabo por Hamás, aunque los oficiales de inteligencia israelíes dicen que no están seguros del alcance de su participación.

Un alto funcionario occidental familiarizado con las negociaciones del alto el fuego cree que el Sr. Sinwar parece tomar decisiones de común acuerdo con su hermano, Muhammad, un alto dirigente militar de Hamás, y que a lo largo de la guerra ha discrepado en ocasiones con dirigentes de Hamás fuera de Gaza. Mientras que los dirigentes de fuera se han mostrado a veces más dispuestos a ceder, Sinwar está menos dispuesto a ceder terreno a los negociadores israelíes, en parte porque sabe que es probable que lo maten acabe o no la guerra, dijo el funcionario.

Incluso si los negociadores llegan a un acuerdo de alto el fuego, es probable que Israel persiga al Sr. Sinwar durante el resto de su vida, dijo el funcionario.

Los miembros de Hamás han proyectado una imagen de unidad, restando importancia al papel personal del Sr. Sinwar en la toma de decisiones y manteniendo que la dirección elegida de Hamás determina colectivamente la trayectoria del movimiento.

Algunos dicen que si el Sr. Sinwar ha desempeñado un papel más importante durante esta guerra, se debe sobre todo a su posición: Como líder de Hamás en Gaza, Sinwar tiene más poder de decisión, aunque no la última palabra, según Mousa Abu Marzouk, un alto cargo de Hamás residente en Qatar.

"La opinión de Sinwar es muy importante porque está sobre el terreno y dirige el movimiento desde dentro", afirmó Abu Marzouk, primer dirigente de la oficina política de Hamás en la década de 1990.

Pero Haniyeh tiene la "última palabra" en las decisiones clave, dijo Abu Marzouk, añadiendo que todos los dirigentes políticos de Hamás tenían "una misma opinión". No fue posible contactar inmediatamente con Haniyeh para que hiciera comentarios.

Sin embargo, hay algo inusual en la fuerza de la personalidad del Sr. Sinwar, según el Sr. al-Awawdeh, su amigo desde la cárcel. Otros líderes podrían no haber instigado el atentado del 7 de octubre, prefiriendo centrarse en cuestiones tecnocráticas de gobierno, dijo el Sr. al-Awawdeh.

En diciembre, el ejército israelí escoltó a periodistas internacionales hasta un gran túnel que, según ellos, formaba parte de la red de Hamás.Credit...Tamir Kalifa para The New York Times

"Si otra persona hubiera estado en su lugar, las cosas podrían haber ido con más calma", dijo.

No se pudo contactar con el propio Sinwar para que hiciera comentarios y apenas se ha sabido de él desde octubre. Funcionarios estadounidenses e israelíes han afirmado que Sinwar se esconde cerca de los rehenes y los utiliza como escudos humanos. Una rehén israelí liberada durante una tregua en noviembre afirmó que conoció al Sr. Sinwar durante su cautiverio.

En febrero, el ejército israelí publicó un vídeo que, según dijo, los soldados habían tomado de una cámara de seguridad que encontraron en un túnel de Hamás bajo Gaza. El vídeo mostraba a un hombre que se precipitaba por el túnel, acompañado de una mujer y niños.

El ejército dijo que el hombre era el Sr. Sinwar, que huía con su familia.

La afirmación era imposible de verificar: la cara del hombre estaba de espaldas a la cámara.