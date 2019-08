Aumenta tensión entre Dinamarca y Estados Unidos por Groenlandia

Copenhague, Dinamarca— La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se declaró este miércoles "decepcionada y sorprendida" por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de cancelar su visita al país porque rechazaron su insinuación de comprarle la isla de Groenlandia.

"La invitación a una cooperación estratégica más fuerte con los estadounidenses en el Ártico sigue abierta", dijo Frederiksen a la prensa.

La premier danesa dijo que tenía expectativas sobre la visita del 2 y 3 de septiembre ya que EU es uno de sus "aliados más estrechos".

Frederiksen señaló que la posibilidad de la venta ha sido rechazada por la premier de Groenlandia, Kim Kielsen.

"Y yo apoyo plenamente ese rechazo", agregó la ministra.

La líder socialdemócrata opinó que las relaciones entre Copenhague y Washington "no están en crisis" y que "la cancelación no debería influir sobre otros asuntos".

Trump anunció el martes que postergaría su visita programada a Dinamarca debido a que su primera ministra no está interesada en venderle Groenlandia a Estados Unidos.

El portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo que la visita de Trump a Dinamarca ya fue cancelada.

Trump tenía programado salir a finales de agosto en una gira que incluía visitas a Dinamarca y Polonia.