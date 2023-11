Atrapados a dos fuegos

Jerusalén— Los hospitales de la ciudad de Gaza estaban cada vez más sitiados el viernes, con cientos de pacientes gravemente enfermos y heridos y miles de personas desplazadas varadas en los terrenos de los hospitales mientras se libraban a su alrededor intensos combates cuerpo a cuerpo entre tropas israelíes y combatientes de Hamas.

La precariedad de los hospitales quedó clara ayer cuando los proyectiles impactaron dentro del complejo Shifa, el hospital más grande de Gaza, y un video parecía mostrar a personas siendo rechazadas por disparos mientras intentaban evacuar otro hospital.

Tanques y tropas israelíes han rodeado varios hospitales en la Franja de Gaza, dijeron el viernes administradores de hospitales y el Ministerio de Salud de Gaza. Un portavoz del ejército israelí dijo sobre los hospitales que “nos estamos acercando lentamente a ellos” e instó a la gente a abandonarlos.

Israel ha sostenido durante mucho tiempo que Hamas utiliza los hospitales como escudos, operando desde dentro de ellos, mientras que miles de civiles palestinos se han refugiado en sus terrenos.

El jefe del hospital Shifa dijo que ayer fue alcanzado cuatro veces, matando a siete personas y dejando varias más heridas. Las fuentes de los ataques y la magnitud de los daños no se conocieron de inmediato.

En lo que parecieron ser sus comentarios más fuertes hasta la fecha sobre la terrible situación de los civiles palestinos en Gaza, el secretario de Estado Antony Blinken dijo el viernes que “demasiados palestinos han sido asesinados”. Sus comentarios fueron lo más cerca que ha estado hasta ahora de criticar la conducta de Israel en la guerra de cinco semanas.

“Es necesario hacer mucho más para proteger a los civiles y garantizar que les llegue la asistencia humanitaria”, dijo Blinken a los periodistas en Nueva Delhi después de una gira diplomática por naciones de Medio Oriente y Asia. “Demasiadas personas han sufrido estas últimas semanas y queremos hacer todo lo posible para evitarles daños y maximizar la asistencia que les llega”.

Macron pide cese al fuego

En una entrevista de la BBC el viernes, el presidente francés Emmanuel Macron, que viajó a Israel el mes pasado para mostrar solidaridad, pidió a Israel que detuviera los bombardeos que están matando a “estos bebés, estas mujeres, estos ancianos”.

En respuesta, el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel dijo que su país intenta minimizar las bajas civiles y añadió que si Hamas no es destruido, la violencia que inflige a Israel “se cometerá mañana en París, Nueva York y en cualquier parte del mundo”.

El número total de muertos en Gaza, según informaron las autoridades sanitarias, parte del gobierno dirigido por Hamas, superó los 11 mil el viernes.

El mes pasado, el presidente Joe Biden advirtió contra la aceptación de cifras de funcionarios de Gaza, pero el miércoles un alto funcionario del Departamento de Estado dijo al Congreso que las verdaderas cifras de víctimas podrían ser “incluso más altas de las que se citan”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel revisó ayer la estimación del gobierno de personas muertas por el ataque liderado por Hamas contra Israel el 7 de octubre de más de mil 400 a aproximadamente mil 200.

Poco después de la incursión del 7 de octubre y de que comenzaran las represalias israelíes, los recintos hospitalarios de Gaza se convirtieron en centros de refugiados improvisados. Shifa, en particular, albergaba a miles de personas desplazadas cuyas casas habían sido dañadas o que simplemente pensaban que sería menos probable que las fuerzas israelíes atacaran un hospital que sus barrios.

Los hospitales de Gaza han llegado a simbolizar los extraordinarios peligros de proseguir una guerra en un territorio donde decenas de miles de combatientes viven entre (y en túneles debajo) los más de 2 millones de residentes hacinados.

En uno de los incidentes más mortíferos de la guerra, un proyectil explotó entre los edificios del hospital de Al Ahli el 17 de octubre, matando posiblemente a cientos de personas que se refugiaban allí. Hamas culpó a Israel, mientras que los gobiernos israelí y occidental dijeron que se trataba de un cohete defectuoso disparado por palestinos contra Israel.

Un análisis de video realizado por The New York Times encontró que la evidencia citada por Israel fue malinterpretada, lo que no deja claro qué causó la explosión.

Opera Hamas en Shifa: Israel

El ejército israelí ha señalado repetidamente a Shifa en declaraciones en las últimas semanas, diciendo que el hospital oculta un importante complejo militar de Hamas, con los líderes y combatientes del grupo operando desde dentro de las instalaciones, incluso en una red de puestos de mando, depósitos de suministros y pasillos ocultos. debajo de ella.

Hamas niega operar dentro del hospital o bajo él, al igual que el director del hospital, Mohammad Abu Salmiya.

El Ministerio de Salud de Gaza publicó el viernes un vídeo gráfico de las condiciones dentro del Hospital Shifa, donde no hay suficientes camas, médicos o enfermeras para la avalancha de pacientes. Mostraba a personas heridas, tanto vivas como aparentemente muertas, tendidas en camillas sobre suelos manchados de sangre.

“En este momento, es muy poco lo que podemos hacer por los heridos que recibimos, sólo lo mínimo”, dijo Abu Salmiya en una entrevista telefónica. “Hay personas que necesitan operaciones complejas, pero no podemos proporcionárselas porque simplemente no tenemos la capacidad ni los medicamentos”.

Dijo que el complejo hospitalario había sido atacado cuatro veces el viernes, incluidos dos ataques en la sala de obstetricia.

Los videos verificados por The New York Times muestran un proyectil saliendo de la oscuridad previa al amanecer hacia el complejo hospitalario. No estaba claro qué tipo de arma estaba involucrada, quién la disparó o qué daño causó.

Un vídeo de los terrenos del Hospital Nasr, publicado en X, anteriormente Twitter, muestra a decenas de mujeres, hombres y niños agitando paños blancos sobre sus cabezas saliendo por una puerta, deteniéndose al escuchar un disparo y luego corriendo de regreso a través de la puerta a medida que se disparan más tiros. En el vídeo no queda claro quién estaba disparando ni si alguien resultó herido.

Dentro del hospital, los miembros del personal se estaban preparando para lo peor, incluido un posible ataque terrestre israelí al hospital, dijo Abu Salmiya. No tienen planes inmediatos para evacuar totalmente el complejo, añadió. “Nos quedaremos con nuestros pacientes”, dijo.