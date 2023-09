Ataque ucraniano deja astillero en llamas, 2 barcos dañados y 24 heridos

Associated Press Associated Press Associated Press

KIEV, Ucrania — Un ataque ucraniano contra un astillero estratégico en la Crimea anexionada por Rusia hirió el miércoles a 24 personas, dañó dos barcos que estaban en reparación y provocó un incendio en el complejo, según las autoridades rusas. La misma madrugada del ataque en la ciudad portuaria de Sebastopol, donde tiene su sede de la flota rusa en el mar Negro, Moscú lanzó drones contra la región ucraniana de Odesa. Los ataques dañaron infraestructura civil y portuaria en el distrito Izmail de Odesa -cerca de la ciudad en Crimea- e hirieron a siete personas, tres de gravedad, indicó el gobernador regional, Oleh Kiper. La fuerza aérea ucraniana dijo haber interceptado 32 de los 44 drones de clase Shahed enviados sobre Ucrania durante la noche, la mayoría hacia zonas en el sur del distrito de Odesa. Los combates se producían mientras el presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibía al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en una cumbre que según advirtió Estados Unidos podría llevar a un acuerdo para rearmar a las tropas rusas en Ucrania. Kim ofreció su apoyo total a la "lucha justa" y dijo que los dos habían llegado a un acuerdo para aumentar su "cooperación estratégica y táctica y la solidaridad en la lucha para defender los derechos soberanos y la seguridad". La península de Crimea, que Rusia se anexionó de Ucrania en 2014 en un acto que la mayoría del mundo consideró ilegal, ha sido un objetivo frecuente de ataques desde que Putin ordenó la invasión a gran escala de Ucrania hace más de 18 meses. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, prometió el mes pasado hacer todo lo que pudiera para recuperar Crimea, y ha pedido a sus aliados internacionales que respalden esos esfuerzos. Ucrania afirmó el lunes que había recapturado plataformas estratégicas de gas y petróleo en el mar Negro que Rusia había tomado en 2015. Rusia había utilizado las plataformas para colocar armas y como helipuerto, y Ucrania dijo que ayudarían a retomar Crimea. El ataque del miércoles al Astillero Sebastopol parecía ser uno de los más grandes en las últimas semanas. Ucrania lanzó 10 misiles de crucero contra la instalación y tres drones marítimos contra barcos rusos en el mar Negro, según el Ministerio ruso de Defensa. El astillero es de importancia estratégica para Rusia, ya que allí se reparan embarcaciones de su flota del mar Negro. Siete misiles fueron derribados y todos los drones acuáticos quedaron destruidos, indicó el ejército, aunque algunos de los misiles dañaron dos barcos que se estaban reparando en la planta. Mikhail Razvozhayev, el gobernador nombrado por Moscú para la ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea, dijo el miércoles en Telegram que había 24 heridos por el incendio. Publicó una foto del fuego humeante. El medio ucraniano RBC-Ukraine, que citó a fuentes no identificadas, dijo que el ataque había causado daños a un buque anfibio de desembarco y un submarino. Algunos canales de mensajería rusos reportaron lo mismo. En un primer momento no había comentarios de las autoridades ucranianas. Kiev ha reconocido ataques pasados en Crimea, mientras que evita atribuirse la autoría de ataques de drones contra Moscú y otras regiones de Rusia.