Atacan mezquitas en Nueva Zelanda

La Policía de Nueva Zelanda informó que hubo ataques armados en dos mezquitas en el país que dejaron múltiples víctimas cerca de la localidad de Christchurch, sin ofrecer una cifra concreta de víctimas.

El Comisionado de la Policía, Mike Bush, informó que al menos una persona está en custodia pero no están seguros de si hay otros atacantes, por lo que pidieron a la población.

"Estamos en el proceso de hacer uso de cualquier recurso policial para mantener la seguridad de la gente", dijo.

Además, pidió a las personas no atender mezquitas en el país y que permanezcan dentro de sus casas.

La Primera Ministra de Nueva, Jacinda Arden, se negó a llamarlo hasta el momento un acto de terrorismo.

"Este es y será uno de los días más oscuros en la historia de Nueva Zelanda", dijo.

Además, aseguró que muchas de las víctimas podrían ser migrantes y refugiados.

"No hay lugar en este país para esos actos de violencia", aseguró.

Además, de acuerdo con The Guardian, la policía encontró un coche bomba en una calle cercana.

Testigos dijeron al medio local Radio NZ que un hombre con casco, lentes y una chaqueta militar entró a la mezquita y abrió fuego, aunque la información no había sido confirmada por las autoridades.

Otro testigo dijo al mismo medio que había sangre en todas partes y que vio al menos cuatro personas tiradas.

Cerca de 300 personas se encontraban en el templo para las oraciones de la tarde, según los testigos.