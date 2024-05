Ataca Ucrania con drones estaciones rusas de radar nuclear

Nueva York.- En los últimos días, Ucrania ha llevado a cabo una serie de ataques con drones dentro de Rusia, incluido uno de los ataques de mayor alcance de la guerra, dirigido contra estaciones de radar utilizadas, al menos en parte, como sistemas de alerta nuclear temprana por Moscú.

El lunes, Ucrania atacó una estación de radar cerca de la frontera con Kazajstán que estaba a más de mil 100 millas de distancia, dijo un funcionario de inteligencia ucraniano. Expertos ucranianos dijeron que la instalación se utilizaba para detectar amenazas de misiles procedentes de Asia.

El martes por la mañana, el gobernador de la región rusa de Krasnodar informó de que un avión no tripulado ucraniano había sido derribado en el cielo de la ciudad de Armavir, que alberga dos estaciones de radar. Ucrania no informó de nuevos ataques ese día.

Ucrania ha utilizado sus propios aviones no tripulados y misiles para llevar a cabo estos ataques, pero se producen mientras funcionarios de Kiev han hecho llamamientos urgentes a Estados Unidos para obtener permiso para disparar potentes armas de fabricación estadounidense contra Rusia. La administración Biden se había resistido durante semanas a estos llamamientos por temor a verse arrastrada a una guerra más amplia, pero ahora ha accedido a que Ucrania utilice sus armas para disparar contra Rusia, aunque sólo contra emplazamientos militares utilizados para atacar la zona de Kharkiv.

Según un alto funcionario de la administración Biden, los ataques a los sistemas de radar también preocupan a los funcionarios estadounidenses por la posibilidad de una escalada. La administración transmitió esta semana a Ucrania su preocupación por los recientes ataques con drones y misiles de Kiev contra al menos tres estaciones nucleares de radar de alerta temprana dentro de Rusia en las últimas dos semanas, dijo el funcionario.

Según los analistas, al atacar más adentro de Rusia, Ucrania espera obligar a Rusia a extender sus sistemas de defensa antiaérea hacia el interior del país para que Moscú no pueda agrupar sus armas defensivas cerca de la frontera. En este sentido, según los expertos militares, los ataques tienen una finalidad militar aunque los sistemas de radar no se utilicen en la guerra.

En el ataque del lunes, Ucrania atacó una estación de radar en una región cercana a Orsk con un avión no tripulado de largo alcance fabricado en Ucrania y lanzado desde el interior del país, dijo un funcionario de la agencia de inteligencia militar de Ucrania. El funcionario habló bajo condición de anonimato para hablar de operaciones militares sensibles.

Las imágenes por satélite verificadas por The New York Times mostraron el lunes daños en la estación de radar que no existían el día anterior. Las imágenes muestran daños consistentes en marcas de quemaduras, incluso en el centro del propio sistema de radar. Las imágenes no permitieron determinar la causa del impacto.

Los medios de comunicación rusos informaron de un ataque contra una instalación militar en la región donde se encuentra la estación de radar, pero no especificaron qué fue alcanzado exactamente. El dron fue lanzado desde territorio ucraniano y producido dentro de Ucrania por la principal agencia de inteligencia militar, dijo el funcionario.

En el ataque del martes, un mensaje de Telegram publicado por la oficina del gobernador dijo que un vehículo aéreo no tripulado fue destruido por las fuerzas de defensa aérea sobre Armavir. No hubo víctimas ni daños.

Se desconoce el alcance de la destrucción causada por el ataque del lunes. Defense Express, un grupo ucraniano de análisis militar de código abierto, dijo que el sistema de radar estaba diseñado para alertar contra misiles procedentes del sur y el este de Rusia, como los que vuelan desde China o India.

El ataque siguió una pauta de exitosos ataques ucranianos con drones dentro de Rusia, incluso cuando el ejército ucraniano se ha estado defendiendo de los avances en la guerra terrestre en el este del país.

Ucrania ha creado armas de producción nacional para llevar a cabo ataques de largo alcance, y está aumentando su producción. En los primeros meses de este año se produjeron en Ucrania unos 200 mil drones, frente a los 60 mil del año pasado, según ha declarado el Estado Mayor del ejército ucraniano.

Sin embargo, los drones no pueden cambiar la situación a lo largo de la línea del frente, donde Rusia tiene ventaja en artillería y misiles y ha estado avanzando por múltiples puntos. Por eso Ucrania ha pedido permiso a Estados Unidos y sus aliados para disparar potentes armas occidentales contra Rusia.

Kiev utiliza armas occidentales para atacar el territorio ucraniano ocupado por Rusia, incluida Crimea.