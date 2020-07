Asumen adolescentes lucha contra el cambio climático

The New York Times

En febrero, Jamie Margolin dio una charla en la escuela secundaria de Seattle donde se graduó unos años antes. Como fundadora de Zero Hour, un grupo liderado por jóvenes que aboga por la acción climática, habla mucho en público: en unos días, ayudaría a juntar una multitud de 17 mil personas para Bernie Sanders, pero sus conversaciones con niños más pequeños son especiales. A menudo siente, dice, como si le estuviera hablando a ella misma de niña. Ella siempre comienza con una disculpa: “Sé que esto es injusto. Desearía que el futuro pudiera ser mejor". Y luego termina diciéndoles a los niños que ellos también tienen el poder de actuar. Antes de convertirse en activista, ella les dice: "Estaba sentada en mi silla, sin saber qué hacer".

Su mensaje, sobre las realidades aterradoras del cambio climático y la necesidad de hacer algo al respecto, es importante para los niños. Un alumno de quinto grado, con los ojos llorosos, le preguntó: “¿Crees que vamos a hacer algo?" Pero Margolin cree que los jóvenes, armados con información e indignación, tienen un papel único que desempeñar en la lucha contra las crisis ambientales que definirán sus vidas. Una estudiante de secundaria levantó su mano para preguntar: ¿por qué contaminar la tierra, si es tan peligroso e injusto, no es ilegal? Lo que Margolin consideró una pregunta bastante razonable. Los niños, dijo, "piensan en ello de una manera más lógica que los adultos con doctorado. Los adultos entran en una explicación completa, científica, pero los niños simplemente dirán: esto está mal".

Con 18 años, Margolin ha estado ayudando a dirigir una gran organización durante años. El grupo Zero Hour Slack, donde se comunican los directores y organizadores principales, tiene más de 100 miembros. Se ha reunido con políticos y celebridades, ayudó a planificar protestas internacionales desde su escuela secundaria y se unió a un grupo de niños que demandaron a su estado natal, Washington, por violar sus derechos constitucionales al contribuir al cambio climático. Ella ha visto que el cambio es lento y decepcionante, y se vio más cansada, más consciente de los impedimentos para el tipo de transformación que está buscando. Ser un adolescente en el movimiento climático es equilibrar la inocencia y el pragmatismo, habitar una perspectiva dual extraña, pero también profundamente útil. "No soy como, ¿qué son los impuestos?" ella dijo. "No soy tan joven". Pero también puede escuchar la pregunta de la estudiante de secundaria e imaginar que el mundo aún podría ser diferente, pensar: ¿Sabes qué? Estás absolutamente en lo correcto. Debería, e incluso podría, ser ilegal.

"Todavía tengo la indignación", dijo. "No es que tenga 40 años".

El mes pasado, Margolin publicó una guía, "Poder joven: tu voz y cómo usarla". En el prólogo, la activista sueca Greta Thunberg escribe que fue necesario involucrarse con Margolin y las marchas de la Hora Cero en 2018 para darse cuenta de que no estaba sola al estar profundamente preocupada por lo que le estaba sucediendo al planeta. A medida que conoció a más jóvenes a través de su activismo, escribe Thunberg, comenzó a ver que en todo el mundo muchos en su generación compartían su ira y desesperación.