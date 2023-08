Así se vio la Superluna Azul en gran parte del mundo

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Una superluna azul, la luna llena más cercana a la Tierra del año, maravilló a los observadores de estrellas de todo el mundo el miércoles por la noche. Saturno se unió al espectáculo celeste, debido a que se podía ver junto a la Luna, al menos en sitios donde los cielos estaban despejados. Fue la segunda luna llena de agosto, de ahí la etiqueta azul. Y estaba inusualmente cerca de la Tierra, por lo que era una superluna. La Luna parecía ser más grande y brillante de lo habitual, dada su proximidad a la Tierra: A tan sólo 357.344 kilómetros (222.043 millas) de distancia más o menos. La superluna del 1 de agosto estaba al menos 160 kilómetros (100 millas) más alejada. Si se la perdió, la espera será larga: La próxima superluna azul será hasta 2037. Pero otra superluna regular está cerca, a finales de septiembre, y será la última del año.