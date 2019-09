Así responde Greta Thunberg ante las críticas, burlas y amenazas

La sueca Greta Thunberg carga con la pasión de una generación que decidió enfrentarse al monstruo del cambio climático, pero también sufre el desprecio de aquellos que la ven como un títere mesiánico de la concienciación ecológica.

Es por ello que decidió publicar un mensaje para generar conciencia en todas aquellas personas que la critican por algo, ya sea por su comportamiento, su aspecto o su forma de vestir.

Aquí vamos de nuevo... Como habrás notado, los odiadores son tan activos como siempre, yendo tras de mí, mi apariencia, mi ropa, mi comportamiento y mis diferencias. Se les ocurren todas las mentiras y teorías de la conspiración”

Parece que cruzarán todas las líneas posibles para evitar el enfoque, ya que están tan desesperados por no hablar de la crisis climática y ecológica. Ser diferente no es una enfermedad y la ciencia actual, mejor disponible no son opiniones - son hechos”, publicó en redes.

A sus 16 años la adolescente es el rostro y la voz de una juventud preocupada, que recicla la basura, limpia las playas, evita la carne y los aviones y vota por partidos ecologistas en las elecciones.