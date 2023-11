Así fue el cautiverio de los rehenes israelíes de Hamas

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Jerusalén, Israel.- Sillas de plástico como camas. Comidas de pan y arroz. Horas esperando el baño. A medida que los rehenes regresan a Israel después de siete semanas de cautiverio por parte de Hamas, la información sobre las condiciones de su confinamiento ha comenzado a filtrarse. Los 58 rehenes liberados como parte de un acuerdo de alto el fuego en los últimos tres días han permanecido en gran medida fuera del ojo público, pues la mayoría aún está en hospitales en todo el país. Casi dos meses después de que militantes de Hamas los arrastraran a Gaza durante un sangriento ataque transfronterizo a Israel que también dejó mil 200 personas muertas, la mayoría de los rehenes liberados parecen estar en condiciones físicas estables. La información sobre las condiciones de su cautiverio ha sido estrictamente controlada, pero los familiares de los rehenes liberados han comenzado a compartir detalles sobre las experiencias de sus seres queridos. Merav Raviv, cuyos tres familiares fueron liberados por Hamas el viernes, dijo que se les alimentaba de manera irregular y que principalmente comían arroz y pan. Indicó que su prima y tía, Keren y Ruth Munder, respectivamente, habían perdido alrededor de siete kilos cada una en solo 50 días. Raviv mencionó que había escuchado de sus familiares liberados que dormían en filas de sillas colocadas juntas en una habitación que parecía ser una zona de recepción. Afirmaron que a veces tenían que esperar horas antes de poder usar el baño. Lipschitz dijo que los cautivos eran tratados bien y recibían atención médica, incluyendo medicamentos. Según ella, los guardias mantenían condiciones limpias. Los rehenes recibían una comida al día de queso, pepino y pita, y señaló que sus captores comían lo mismo. Hubo indicaciones iniciales de que los rehenes recientemente liberados también habían sido mantenidos bajo tierra. Eyal Nouri, el sobrino de Adina Moshe, de 72 años, liberada el viernes, dijo que su tía “tuvo que acostumbrarse a la luz del sol” porque estuvo en la oscuridad durante semanas. “Ella estaba en completa oscuridad“, dijo Nouri. “Caminaba con los ojos bajos porque estaba en un túnel. No estaba acostumbrada a la luz del día. Y durante su cautiverio, estuvo desconectada… de todo el mundo exterior”. Nouri dijo que Moshe no sabía que iba a ser liberada hasta el último momento. “Hasta que vio la Cruz Roja“, dijo. “Este fue el momento en que se dio cuenta de que, bueno, estas horrorosas siete semanas han terminado”. Salió a la noticia de que su esposo había sido asesinado por los militantes y la familia de su hijo había sobrevivido milagrosamente. Los médicos han advertido sobre el alto costo psicológico del cautiverio. Israel ha puesto a disposición asesoramiento y otros tipos de apoyo para aquellos que han sido liberados. La mayoría de los rehenes liberados parecen estar en buena condición física, pues son capaces de caminar y hablar normalmente. Pero al menos dos necesitaron atención médica más seria. Una rehén liberada el domingo, Alma Abraham, de 84 años, fue llevada de urgencia al Centro Médico Soroka de Israel, en la ciudad sureña de Beersheba, en estado crítico. El director del hospital dijo que tenía una condición pre existente que no se había tratado adecuadamente durante su cautiverio. Otra joven rehén iba en muletas en un video que Hamas publicó el sábado. La niña hizo muecas a sus captores mientras entraba en un vehículo de la Cruz Roja que la sacaba del enclave asediado. Yair Rotem, cuya sobrina de 12 años, Hila Rotem-Shoshani, fue liberada el domingo, dijo que tenía que recordarle constantemente que no necesitaba susurrar. “Siempre les decían que susurraran y se quedaran callados, así que sigo diciéndole que ahora puede levantar la voz”, dijo Rotem. Añadió que Hila, que celebrará su cumpleaños número 13 este lunes, durmió bien durante su primera noche de regreso en Israel y tiene apetito. Ohad Munder, el sobrino de Raviv, de 9 años, estuvo rodeado de amigos poco después de ser liberado, celebrando su noveno cumpleaños un mes tarde con helado y pizza en una sala de hospital. Uno de sus amigos, Eitan Vilchik, le dijo al canal 13 de Israel que Ohad estaba “emocionalmente fuerte” y ya podía responder sus preguntas sobre qué comía y qué le sucedió mientras estaba en cautiverio. Otros amigos de Ohad se negaron a compartir detalles, diciendo que querían respetar su privacidad. Vilchik dijo que los maestros han cancelado los deberes de Ohad, pero sus amigos lo ayudarán a ponerse al día con las materias que se perdió en la escuela. Añadió que Ohad todavía podía resolver un cubo Rubik en menos de un minuto. Fuente: AP Síguenos en @reformainter PUBLICIDAD