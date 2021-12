Así era el primer gigante de la Tierra

Stephanie Abramowicz/Natural History Museum of Los Angeles County | Recreación del Cymbospondylus youngorum en los océanos de Nevada hace 246 millones de años Martin Sander/Natural History Museum of Los Angeles County | El fósil del cráneo del ictiosaurio mide cerca de 2 metros Natalja Kent/Natural History Museum of Los Angeles County | El cráneo del ictiosaurio se exhibe en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles

Ciudad de México— Hace más de 240 millones de años, los océanos eran regidos por reptiles marinos, como los ictiosaurios. Uno de ellos acaba de ser descrito por científicos de Estados Unidos, quienes aseguran que fue el primer gigante de la Tierra porque es tan grande como un cachalote actual. Con sus más de 17 metros de largo, el Cymbospondylus youngorum es el animal de mayor tamaño del Triásico medio, un periodo ocurrido entre hace 237 y 247 millones de años. También es el caso más antiguo de un ictiosaurio que alcanza tales dimensiones. Gracias a que se excavaron sus fósiles en las montañas de Augusta, en Nevada, fue posible describirlo. Se recuperó su cráneo de 2 metros de longitud junto con parte de su columna vertebral, hombro y brazo. Su hocico alargado y dientes cónicos sugieren que cazaba calamares y peces, pero su grandeza podría indicar que también depredaba otros reptiles marinos más pequeños. Los investigadores del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles calculan que este animal vivió en los océanos del actual territorio de Nevada hace 246 millones de años. A través de modelos computacionales, los científicos recrearon el ambiente antiguo. Así determinaron que ictiosaurios de distintos tamaños proliferaron, como ahora lo hacen los cetáceos (delfines y ballenas). Aparte de compartir dimensiones similares, ambos tipos de animales cuentan con cuerpos parecidos y surgieron tras extinciones masivas. Con más modelos computacionales y técnicas tradicionales de paleontología, se estudió cómo llegaron a ser tan grandes. Los ictiosaurios se hicieron gigantes al inicio de su historia evolutiva, mientras que a las ballenas les tomó mucho más tiempo alcanzar grandes tamaños. En general, los animales más grandes están vinculados con la caza rapaz. Por ejemplo, los cachalotes que van tras calamares gigantes. Además, hay una conexión entre un gran tamaño y la pérdida de dientes. Un ejemplo es la ballena azul, que se alimenta de plancton y kril mediante la filtración del agua. Es el animal más grande que ha existido en el planeta. La investigación fue publicada en "Science". AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar