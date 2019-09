Asesinan a candidata a alcaldía en Colombia

Bogotá— La candidata a la alcaldía de Suárez en el departamento colombiano del Cauca, Karina García, fue asesinada junto a otras cinco personas cuando se movilizaban en una camioneta por esa región.

El delegado de la Defensoría del Pueblo en el lugar, Jair Muñoz, dijo a The Associated Press que el ataque ocurrió la noche del domingo entre las zonas de Betulia y Bellavista. "Se escuchó una fuerte explosión y en las horas de la madrugada se encontró un vehículo incinerado. En el interior estaba la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, y otros cinco cuerpos sin vida, entre ellos la mamá de Karina".

Un escolta de la candidata sobrevivió al atentado.

Rómulo Ramírez, gerente de campaña de la candidata, señaló a la AP que ella tenía 32 años, estaba casada y tenía un hijo de tres años. Abogada de profesión, venía haciendo campaña a la alcaldía desde hace más de un año.

Hasta el momento, dijo Ramírez, no se tiene ninguna idea de quien pudo haberla asesinado, pero aseguró que había amenazas contra ella. "No podía circular por varios sectores de Suarez. Le quemaban y dañaban su publicidad, le escribían amenazas por WhatsApp y no sabíamos el porqué de esas amenazas ni quien las hacía".

Según la Misión de Observación Electoral, un grupo en Bogotá que rastrea la violencia política, Karina García es el quinto candidato en ser asesinado antes de las elecciones regionales del 27 de octubre en los casi 1.100 municipios de Colombia, lo que iguala el número de víctimas al de las últimas elecciones locales, celebradas en 2015.

Según las autoridades, el vehículo de la candidata fue impactado por armas de largo alcance, fusiles y una granada y luego incinerado. "Nosotros ya habíamos dado una alerta temprana sobre el riesgo en que estaban los candidatos a la alcaldía de esa región del Cauca", dijo el delegado de la Defensoría del Pueblo en el lugar, Jair Muñoz.

Él también dijo que García había recibido amenazas y por eso tenía un esquema de protección.

El Partido Liberal Colombiano, al que la candidata pertenecía, señaló en Twitter que "lamentamos y rechazamos la masacre en la que miserables terroristas asesinaron a nuestra candidata Karina García Sierra en Suárez". El bloque además exigió "garantías" al presidente Iván Duque para poder participar en la contienda electoral.

A su vez, el subdirector de la policía, general Alberto Moreno, señaló en rueda de prensa que "somos solidarios con las familias de las víctimas que resultaron afectadas y en las próximas horas les daremos más información concreta de estos hechos". Agregó que se aumentará la presencia de la policía en esa región y "vamos examinar todos los esquemas de seguridad de los protegidos, especialmente de los candidatos regionales".

El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, atribuyó el ataque a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que actúan en zona.

El ministro de la Defensa, Guillermo Botero, señaló en Twitter que por instrucciones del presidente Duque "en las próximas horas estaré junto a la cúpula militar en Cauca, liderando las acciones contra terroristas. Los delincuentes serán perseguidos hasta que les caiga todo el peso de la ley".

Más tarde, el ministro anunció una recompensa de hasta 150 millones de pesos (unos 45 mil dólares) por información de dos líderes disidentes de las FARC que serían autores del asesinato de la candidata y señaló que en el lugar se inició una investigación en la que participará la policía judicial.

En esa zona operan el Clan del Golfo, el mayor cartel del país, y disidentes de las FARC.

En Colombia se realizarán el 27 de octubre elecciones regionales para elegir gobernadores de los 32 departamentos del país, diputados y casi 1.100 alcaldes municipales.