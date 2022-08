Asaltan las fuerzas rusas zonas clave de Ucrania

Kiev.— Las fuerzas rusas iniciaron ayer un asalto a dos ciudades clave de la región oriental de Donetsk y mantuvieron sus ataques con cohetes y proyectiles contra otras ciudades ucranianas, entre ellas una cercana a la mayor central nuclear de Europa, informaron militares ucranianos y funcionarios locales.

Ambas ciudades, Bakhmut y Avdiivka, han sido consideradas objetivos clave de la ofensiva en curso de Rusia en el este de Ucrania. Los analistas dicen que Moscú necesita tomar Bakhmut si quiere avanzar hacia los centros regionales de Sloviansk y Kramatorsk.

“El enemigo está realizando una ofensiva en dirección a Donetsk, concentrando sus esfuerzos principales hacia Bakhmut y Avdiivka. Utiliza ataque terrestre y aviación militar”, informó el Estado Mayor ucraniano en Facebook.

El ataque ruso más reciente en Sloviansk fue el 30 de julio, pero las fuerzas ucranianas están fortaleciendo sus posiciones alrededor de la ciudad a la espera de nuevos combates.

“Creo que no habrá calma por mucho tiempo. Tarde o temprano habrá un asalto”, expresó el coronel Yurii Bereza, jefe del regimiento voluntario de la guardia nacional, en declaraciones a The Associated Press.

Los bombardeos rusos mataron a cinco civiles e hirieron a otros 14 en la región de Donetsk en el último día, escribió el sábado en Telegram el gobernador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Dijo que dos personas murieron en Poprosny, y una en cada uno de los poblados de Avdiivka, Soledar y Pervomaiskiy.

El gobernador de la región oriental de Dnipropetrovsk dijo que tres civiles resultaron heridos después de que cohetes rusos cayeran en un barrio residencial de Nikopol, una ciudad al otro lado del río Dniéper desde la central nuclear de Zaporiyia. La planta nuclear ha estado bajo control ruso desde que las tropas de Moscú la tomaron a principios de la guerra.

“Después de la medianoche, el ejército ruso golpeó la zona de Nikopol con cohetes Grad (de la era soviética) y el área de Kryvyi Rih con artillería de cañón”, escribió Valentyn Reznichenko en Telegram.

Otro ataque con misiles rusos durante la noche dañó una infraestructura no especificada en la capital regional de Zaporiyia. El jueves, Rusia disparó 60 cohetes contra Nikopol, dañando 50 inmuebles residenciales en la ciudad de 107 mil habitantes y dejando a los residentes sin electricidad.