Arrestan a 8 más en Brasil por dique

Brasilia— La investigación por la rotura de una presa en Brasil avanzó con la detención temporal de ocho empleados de la compañía minera Vale.

Entre ellos se encontraban cuatro gerentes y cuatro integrantes de los equipos de seguridad, a 21 días de la tragedia que dejó 160 muertos y unos 150 desaparecidos en Brumadinho.

Fuentes judiciales, citadas por medios de prensa locales, señalaron que los arrestos, por 30 días, fueron solicitados por el Ministerio Público regional de Minas Gerais y tuvieron lugar en ese estado, Río de Janeiro y Sao Paulo.

Como parte de la investigación, el Ministerio Público ha sostenido que Vale, la mayor productora y exportadora de hierro, tenía desde octubre pasado datos que advertían el riesgo de colapso de la presa.

El Presidente de la minera acudió el jueves a la comisión de investigación parlamentaria sobre Brumadinho.

"Vale es una joya brasileña y no puede ser condenada por un accidente, aseveró Fabio Schvartsman, tras reiterar que todas las informaciones indicaban que no había un riesgo inminente con aquella represa.

"Inminente" parece ser la palabra clave porque la propia empresa sí que admitía en un informe interno que la balsa de Brumadinho tenía el doble de probabilidad de colapsar que el nivel máximo de riesgo tolerable.

La empresa también calculó en su informe de riesgos que, con el sistema de alarma, los muertos serían un máximo de 10. Sin él, podrían ser entre un centenar y un millar.

En Brumadinho, el sistema de avisos no funcionó y el desastre parece haberse llevado por delante más de 300 vidas.