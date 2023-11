Aprueba Israel tregua con Hamas para liberar rehenes

Jerusalén.- El gabinete de Israel aprobó el miércoles un alto el fuego temporal con el grupo militante Hamas que se espera que suponga el primer cese de los combates en una devastadora guerra de seis semanas y consiga la libertad de decenas de rehenes cautivos en la Franja de Gaza.

El acuerdo exige un alto el fuego de cuatro días, durante los cuales Israel detendrá su ofensiva militar en Gaza mientras Hamas libera “al menos” a 50 de los aproximadamente 240 rehenes en su poder y el de otras organizaciones militantes, dijo la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu. Los primeros rehenes en ser liberados son mujeres y niños.

“El gobierno de Israel está comprometido a traer a todos los rehenes a casa. Esta noche, el gobierno aprobó el esquema para la primera etapa para lograr este objetivo”, dijo la oficina en un comunicado.

Los informes de los medios antes de la votación dijeron que Israel liberaría a unos 150 prisioneros palestinos y permitiría la entrada de ayuda humanitaria adicional a Gaza como parte del acuerdo, pero la declaración israelí no mencionó ninguno de estos elementos. No estaba claro cuándo entraría en vigor la tregua, mediada por Estados Unidos y Qatar.

La liberación de rehenes comenzará aproximadamente 24 horas después de que todas las partes aprueben el acuerdo, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir temas delicados. El gobierno de Qatar, que media con Hamas, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Antes de la votación del Gabinete, que se produjo después de una reunión de seis horas que se prolongó hasta la madrugada, Netanyahu dijo que la guerra contra Hamas se reanudaría después de que expire la tregua.

“Estamos en guerra y continuaremos la guerra”, afirmó. “Continuaremos hasta lograr todos nuestros objetivos”.

A pesar de sus duras palabras, el comunicado del gobierno dijo que la tregua se extendería un día más por cada 10 rehenes adicionales liberados por Hamas.

Más de 11 mil palestinos han muerto durante la ofensiva israelí, según el Ministerio de Salud en el territorio controlado por Hamas. No distingue entre civiles y militantes, aunque alrededor de dos tercios de los muertos han sido identificados como mujeres y menores. Israel dice que miles de militantes de Hamas han sido asesinados.

La invasión ha causado una gran destrucción en el norte de Gaza, incluida la ciudad de Gaza, desplazó a aproximadamente 1.7 millones de personas y provocó una crisis humanitaria con escasez de alimentos, medicinas, combustible y otros suministros clave en todo el territorio.

Israel ha rechazado las crecientes críticas internacionales y ha prometido seguir adelante hasta que destruya las capacidades militares y de gobierno de Hamas y todos los rehenes sean liberados.

Según el acuerdo del miércoles, se espera que Hamas libere aproximadamente a 12 rehenes cada día. Si bien el comunicado no decía cuándo comenzaría la tregua, los informes de los medios israelíes dijeron que los rehenes podrían comenzar a ser liberados tan pronto como el jueves.

El regreso de cualquiera de los rehenes podría levantar el ánimo en Israel, donde la difícil situación de los cautivos ha captado la atención del país.

Las familias se han convertido en una fuerza poderosa en Israel: organizan manifestaciones y marchas masivas presionando al gobierno para que traiga a casa a sus seres queridos. Han convertido su sede en una plaza central de Tel Aviv, donde exhibiciones evocadoras como una larga mesa blanca con asientos para los 240 rehenes están destinadas a mantener su difícil situación ante el ojo público.

Pero la estructura del acuerdo podría debilitar a Israel desde varias direcciones.

Cualquier pausa daría a Hamas y a su líder, Yehya Sinwar, la oportunidad de reagruparse después de sufrir grandes pérdidas durante los combates, especialmente si Hamas prolonga las cosas con liberaciones adicionales de rehenes.

Israel afirma haber matado a miles de combatientes de Hamas, aunque no ha presentado pruebas, y haber destruido partes del sistema de túneles subterráneos del grupo. Pero los funcionarios israelíes reconocen que gran parte de la infraestructura del grupo permanece intacta.

Un alto el fuego también podría aumentar la ya creciente presión internacional sobre Israel para que detenga su ofensiva a medida que se hace evidente la magnitud total de los daños en Gaza. Incluso Estados Unidos, el principal patrocinador de Israel, ha expresado su preocupación por el alto número de víctimas entre la población civil de Gaza.

Unas tres cuartas partes de la población de Gaza han sido desarraigadas de sus hogares y permanecen en refugios hacinados e insalubres.

Muchos, si no la mayoría, no podrán regresar a sus hogares debido a los enormes daños en el norte y la presencia continua de tropas israelíes allí. Eso podría conducir a un desastre humanitario aún peor, ya que las personas permanecen en refugios o se ven obligadas a vivir en tiendas de campaña durante el frío y lluvioso invierno.

Y en Israel, la liberación escalonada de rehenes corre el riesgo de desencadenar divisiones entre las familias de los que son liberados y los que permanecen en cautiverio. Los soldados, por ejemplo, probablemente estén entre los últimos en ser liberados. Es probable que las familias de los soldados, entre las que se incluyen mujeres jóvenes que sirvieron como observadores a lo largo de la frontera, presionen al gobierno para que no reanude la ofensiva hasta que sus seres queridos también regresen a casa.

“Hay muchas familias y muchas opiniones”, dijo Hadas Kalderon, al Canal 12 de televisión de Israel, cuyos dos hijos pequeños fueron secuestrados con su padre.

Dijo que un arreglo podría crear oportunidades para acuerdos futuros al generar confianza, pero reconoció que existen dilemas a medida que se seleccionan los rehenes para su liberación. “Nuestra responsabilidad es devolver a todos”, dijo. “Pero seamos realistas”.

Una tregua prolongada también podría afectar la preparación de Israel para la batalla. Si bien se espera que las tropas israelíes permanezcan en el lugar y el ejército israelí dijo que sus planes de batalla permanecen intactos, será difícil y arriesgado para el ejército dejar sus fuerzas estacionarias detrás de las líneas enemigas.

Cuando se le preguntó sobre un posible alto el fuego, el principal portavoz del ejército, el contralmirante Daniel Hagari, dijo: “El ejército sabrá cómo mantener sus logros operativos”.

Puede que Hamas intente declarar una victoria, pero Sinwar tendrá poco que celebrar. Incluso si sobrevive y Hamas mantiene el poder, sufrirá una enorme destrucción que tardará años, si no décadas, en reparar.

Israel ha bombardeado la zona durante semanas y el ejército dijo que los combatientes de Hamas se han reagrupado allí y en otros distritos orientales después de haber sido expulsados de gran parte de la ciudad de Gaza.

Se cree que el número real de muertos ha aumentado considerablemente por encima de la cifra oficial de 11 mil. Unas 2 mil 700 personas están desaparecidas y se cree que están enterradas bajo los escombros, y los hospitales han seguido informando de muertes a causa de huelgas diarias, a menudo decenas a la vez.

El ejército israelí dice que 68 soldados murieron en la ofensiva terrestre.