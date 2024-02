Ante la amenaza de Putin, desesperación y cobertura en Europa

Mientras los líderes de Occidente se reunían en Múnich durante los últimos tres días, el Presidente Vladimir V. Putin tenía un mensaje para ellos: Nada de lo que han hecho hasta ahora -sanciones, condenas, intentos de contención- alteraría sus intenciones de alterar el actual orden mundial.

Rusia obtuvo su primer gran logro en Ucrania en casi un año, al tomar la ciudad en ruinas de Avdiivka, con un enorme coste humano para ambas partes; los cadáveres esparcidos por las carreteras son una advertencia, tal vez, de un nuevo rumbo en esta guerra de dos años. La sospechosa muerte de Aleksei A. Navalny en una remota prisión del Ártico dejó cada vez más claro que Putin no tolerará la disidencia a medida que se acerquen las elecciones.

Y el descubrimiento estadounidense, revelado en los últimos días, de que Putin podría estar planeando colocar un arma nuclear en el espacio -una bomba diseñada para acabar con el tejido conectivo de las comunicaciones mundiales si Putin se ve empujado demasiado lejos- fue un potente recordatorio de su capacidad para devolver el golpe a sus adversarios con las armas asimétricas que siguen siendo una fuente clave de su poder.

En Múnich, el ambiente era de ansiedad y desasosiego, ya que los líderes se enfrentaban a confrontaciones que no habían previsto. Las advertencias sobre los posibles movimientos del Sr. Putin se mezclaron con la creciente preocupación de Europa de que pronto podría verse abandonada por Estados Unidos, la única potencia que ha estado en el centro de su estrategia de defensa durante 75 años.

Apenas transcurrió una hora en la Conferencia de Seguridad de Múnich en la que la conversación no girara en torno a la cuestión de si el Congreso no encontraría la forma de financiar nuevas armas para Ucrania y, en caso afirmativo, cuánto tiempo podrían resistir los ucranianos. Y aunque el nombre de Donald Trump apenas se mencionó, la perspectiva de si cumpliría sus amenazas de retirarse de la OTAN y dejar que Rusia "hiciera lo que le diera la gana" con los aliados que juzgara insuficientes planeó sobre gran parte del diálogo.

Sin embargo, los líderes europeos también parecían percibir la lentitud con la que habían reaccionado ante las nuevas realidades. Los planes europeos de reconstruir sus propias fuerzas para una nueva era de confrontación iban en la dirección correcta, insistieron líder tras líder, pero luego añadieron que tardarían cinco años o más, tiempo del que podrían no disponer si Rusia desborda Ucrania y el Sr. Trump socava la alianza.

La amargura del ambiente contrasta fuertemente con la de hace apenas un año, cuando muchos de los mismos participantes -jefes de inteligencia y diplomáticos, oligarcas y analistas- pensaban que Rusia podría estar al borde de una derrota estratégica en Ucrania. Se hablaba de cuántos meses se tardaría en devolver a los rusos a las fronteras que existían antes de su invasión el 24 de febrero de 2022. Ahora ese optimismo parece prematuro en el mejor de los casos, ligeramente ilusorio en el peor.

Nikolai Denkov, primer ministro de Bulgaria, afirmó que los europeos deberían extraer tres lecciones de la cascada de problemas. En primer lugar, la guerra de Ucrania no sólo trataba de las zonas grises entre Europa y Rusia, argumentó, sino de "si el mundo democrático que valoramos puede ser vencido, y esto ahora se entiende bien en Europa".

En segundo lugar, las naciones europeas se han dado cuenta de que deben combinar sus fuerzas en esfuerzos militares, no sólo económicos, para construir su propia disuasión, dijo. Y en tercer lugar, necesitaban separar las necesidades urgentes de Ucrania de munición y defensa aérea de los objetivos estratégicos a más largo plazo.

Pero dada la retórica imperialista de los dirigentes rusos, el Sr. Denkov dijo que "largo plazo en este caso significa de tres a cinco y máximo 10 años, es realmente urgente".

La Canciller Angela Merkel de Alemania y el Presidente Vladimir V. Putin de Rusia durante la Conferencia de Seguridad de Munich en 2007.Credit...Joerg Koch/DDP, via Getty Images

Los funcionarios estadounidenses recurrieron a la consabida garantía de que el liderazgo y el compromiso de Washington permanecían inalterados. Pero no pudieron describir un plan de acción para Ucrania cuando el Congreso seguía reteniendo fondos para armamento, y se esforzaron por explicar cómo lograrían una paz sostenible tras la guerra de Gaza.

En el Hotel Bayerischer Hof, escenario de la conferencia en la que Putin advirtió en 2007 de que la expansión oriental de la OTAN era una amenaza para Rusia, la viuda de Navalny hizo una emotiva aparición el viernes, horas después de la muerte de su marido, recordando a los asistentes que Putin "asumiría la responsabilidad" por ello.

Pero apenas se habló de lo que podría hacer Occidente: se han impuesto casi todas las sanciones posibles, y no estaba claro si Estados Unidos y Europa se verían obligados a embargar los cerca de 300.000 millones de dólares en activos que Rusia dejó imprudentemente en el extranjero antes de la invasión. Cuando se preguntó a un alto funcionario estadounidense cómo cumpliría Estados Unidos la promesa de Biden de 2021 de "consecuencias devastadoras" para Rusia si Navalny moría en prisión -una declaración hecha en presencia de Putin en una reunión en Ginebra-, el funcionario se encogió de hombros.

Según Nathalie Tocci, directora del Instituto de Asuntos Internacionales de Italia, algunos asistentes consideraron poco inspiradores los compromisos asumidos por los líderes que acudieron a la cita. "Kamala Harris vacía, Scholz blando, Zelensky cansado", dijo refiriéndose a la vicepresidenta estadounidense, al canciller alemán, Olaf Scholz, y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. "Muchas palabras, ningún compromiso concreto".

"Me siento abrumado y algo decepcionado" por el debate celebrado aquí, dijo Steven E. Sokol, presidente del American Council on Germany. "Hubo una falta de urgencia y una falta de claridad sobre el camino a seguir, y no vi una fuerte muestra de solidaridad europea". Él y otros señalaron que Emmanuel Macron, el presidente francés, no asistió.

Lo más llamativo de las conversaciones sobre Rusia fue el reconocimiento generalizado de que los planes de modernización militar de Europa, anunciados por primera vez hace casi dos décadas, avanzaban con demasiada lentitud para hacer frente a la amenaza que supone ahora Rusia.

La Vicepresidenta Kamala Harris y el Canciller alemán Olaf Scholz en la conferencia sobre seguridad del sábado.Credit...Pool photo by Sven Hoppe

"La defensa europea era antes una posibilidad, pero ahora es una necesidad", afirmó Claudio Graziano, general retirado italiano y ex presidente del Comité Militar de la Unión Europea. Pero decir las palabras adecuadas no es lo mismo que hacer lo que exigen.

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, junto con una serie de funcionarios de defensa e inteligencia, se refirió repetidamente a las recientes conclusiones de los servicios de inteligencia según las cuales en un plazo de tres a cinco años Putin podría intentar poner a prueba la credibilidad de la OTAN atacando a uno de los países fronterizos con Rusia, muy probablemente una pequeña nación báltica.

Pero la advertencia no pareció generar un debate muy urgente sobre cómo prepararse para esa posibilidad. En la conferencia se celebró el hecho de que dos tercios de los miembros de la alianza hayan alcanzado el objetivo de gastar el 2% de su producto interior bruto en defensa, frente a sólo un puñado de países hace diez años. Pero algunos reconocieron que ese objetivo ha quedado desfasado y hablaron inmediatamente de las barreras políticas que impiden gastar más.

Incluso Stoltenberg advirtió que Europa seguía dependiendo de Estados Unidos y de su paraguas nuclear, y que otros países de la OTAN serían incapaces de colmar la brecha si Estados Unidos seguía reteniendo la ayuda militar a Ucrania.

Pero la perspectiva de un menor compromiso estadounidense con la OTAN, a medida que Estados Unidos se volcara en otros retos procedentes de China o en Oriente Medio, estaba concentrando las mentes.

"Tenemos que conseguir más" en Europa, declaró en la conferencia Boris Pistorius, Ministro de Defensa alemán. Pero cuando se le preguntó si el gasto militar de su país debería acercarse al 4% de la producción económica alemana, se mostró reacio a comprometerse, dado que éste es el primer año en décadas en que Berlín gastará en el ejército el objetivo de la OTAN del 2%.

"Podríamos llegar al 3% o incluso al 3,5%", dijo finalmente. "Depende de lo que ocurra en el mundo". Cuando su jefe, Scholz, subió al estrado, dijo que "los europeos tenemos que hacer mucho más por nuestra seguridad, ahora y en el futuro", pero se abstuvo de dar detalles concretos. Dijo que estaba "haciendo campaña urgentemente" en otras capitales europeas para aumentar el gasto militar.

Pero la desconexión fundamental seguía a la vista: Cuando los europeos pensaron que Rusia se integraría en las instituciones europeas, dejaron de planificar y gastar por si se equivocaban. Y cuando la actitud de Rusia cambió, no reaccionaron.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, en una rueda de prensa en Múnich el viernes.Credit...Tobias Schwarz/Agence France-Presse - Getty Images

Lo que es importante que recuerden los europeos es que esta guerra caliente en Ucrania está cerca y puede extenderse rápidamente, dijo Kallas. "Así que si crees que estás lejos, no lo estás. Puede ir muy, muy rápido".

Dmytro Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores de la asediada Ucrania, fue más directo. "Creo que nuestros amigos y socios tardaron demasiado en despertar a sus propias industrias de defensa", dijo. "Y pagaremos con nuestras vidas a lo largo de 2024 para dar tiempo a sus industrias de defensa a aumentar la producción".