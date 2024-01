Analiza Canadá permitir eutanasia a enfermos mentales

Nueva York.- Canadá ya cuenta con una de las leyes más liberales de muerte asistida en el mundo y les ofrece este recurso a los canadienses que padecen enfermedades crónicas o terminales.

Pero según una ley que está prevista para que entre en vigor en marzo, la muerte asistida también estaría disponible para las personas cuyo único padecimiento sea alguna enfermedad mental, lo cual hace que Canadá sea uno de cerca de media docena de países en el mundo que permitan este procedimiento para las personas en dicha situación.

Esta propuesta ha dividido a los canadienses, porque algunos la ven como una señal de que el sistema de salud pública del país no está brindando la atención psiquiátrica adecuada, la cual tiene mucha demanda y una notable carencia de financiamiento.

‘Cultura de la muerte’

El gobierno del primer ministro Justin Trudeau, el cual ha sido criticado por la implementación de esta política, ha defendido su actuación al hacer referencia a un fallo de la corte de Quebec en 2019, que según las autoridades impone esa ampliación.

Los miembros del Partido Conservador han acusado al gobierno de promover una “cultura de la muerte”. También ha habido rechazo por parte de los políticos de izquierda a quienes les gustaría que el gobierno concentrara su política de salud en ampliar la atención a la salud mental.

Jason French está entre las personas que están argumentando por qué un médico debería ayudarlo a morir.

Asistió a un evento en Toronto con varias copias de un documento que describe la difícil historia de su salud mental metidas en su mochila para presionar a fin de que la muerte asistida esté disponible para personas como él.

French padece una depresión severa y comentó que ha intentado acabar con su vida dos veces.

“Desde el principio, mi objetivo fue mejorar”, mencionó French, un habitante de Toronto, quien accedió a compartir su nombre pero no su edad porque muchas personas en su vida no saben sobre su enfermedad. “Por desgracia, soy resistente a todos estos tratamientos y la conclusión es que no puedo seguir sufriendo. No puedo seguir viviendo mi vida de esta manera”.

Pero John Maher, un psiquiatra de Barrie, Ontario, especialista en atender casos complejos que con frecuencia tardan años en mejorar, señaló que le preocupa que los pacientes desesperados opten en cambio por una muerte asistida.

“Yo trato de mantener con vida a mis pacientes”, afirmó. “¿Qué significa para el papel de un médico, como sanador, como portador de esperanza, estar ofreciendo la muerte? ¿Y qué implica eso en la práctica?”.

Legal desde 2015

La ley actual de muerte asistida de Canadá sólo se aplica a las personas que tienen alguna enfermedad terminal o viven con alguna incapacidad física o enfermedad crónica incurable. La Corte Suprema de este país descriminalizó la muerte asistida en 2015 y dictaminó que el hecho de obligar a los canadienses a enfrentar un sufrimiento intolerable atenta contra el derecho fundamental a la libertad y la seguridad.

Según un informe del Ministerio de Salud, cerca de 13 mil 200 canadienses tuvieron una muerte asistida el año pasado, un incremento del 31 por ciento comparado con 2021. De esas personas, 463, o el 3.5 por ciento, no tenían ninguna enfermedad terminal, sino otros padecimientos. Los pacientes que resultan aprobados para el procedimiento tienen la opción de acabar con su vida mediante fármacos letales administrados por un médico o enfermera, o tomando fármacos que les hayan recetado.

Siguen existiendo dudas y debates acerca de si la muerte asistida estará disponible para las personas con enfermedades mentales a principios de año, como está previsto. En el contexto de las consideraciones acerca de cómo implementarla, el Parlamento ha aplazado ponerla en marcha durante los tres últimos años y podría aplazarla nuevamente.

Para abordar esas cuestiones, el pasado mes de marzo se publicaron unas directrices clínicas, pero algunas personas que se encargan de brindar atención a la salud mental afirman que no son suficientes.

El cambio propuesto, que consiste en incluir a las personas con enfermedades mentales, ha dividido sobre todo a algunos psiquiatras. Maher, al igual que otros, afirma que esto empaña su labor para evitar el suicidio.

No obstante, los partidarios señalan que negar el acceso a esta opción compasiva a las personas con enfermedades mentales para terminar con su sufrimiento es discriminación.

‘Sufren tanto como los pacientes con cáncer’

Alexandra McPherson, una profesora de psiquiatría en la Universidad de Alberta y profesional en muerte asistida, mencionó que atiende a un número reducido de pacientes “con trastornos mentales graves e incapacitantes que sufren tanto como los pacientes con cáncer que veo”.

Lisa Marr, una exparamédica que vive en Nueva Escocia a quien le diagnosticaron trastorno por estrés postraumático, comentó que anhelaba aprovechar esta nueva ley. Tiene trastorno bipolar, depresión y trastorno por excoriación, o dermatilomanía, por ansiedad y ha tenido, calcula, 15 intentos contra su vida, pero “siempre he logrado salir”.

“Creo que la única razón por la que aún no lo he hecho es porque estoy esperando esta decisión en marzo”, añadió.

Canadá enmendó su código penal para legalizar la muerte asistida para los enfermos terminales en 2016 y, en 2021, al responder al fallo judicial de Quebec, el país flexibilizó la ley para agregar a otras personas muy enfermas que experimentan padecimientos “dolorosos e incurables”.

Los pacientes elegibles deben esperar 90 días antes de obtener la muerte asistida y ser aprobados con base en las evaluaciones de dos médicos independientes. Uno de los evaluadores debe ser especialista en la enfermedad del paciente o haber consultado con algún especialista.

Un panel de expertos y un comité parlamentario especial han trabajado para abordar las preocupaciones del público y de la comunidad médica, estableciendo estándares de práctica y asesorando a médicos y reguladores.

El gobierno también ha financiado el desarrollo de un programa de capacitación para médicos y enfermeras que evalúan a los pacientes para la muerte asistida.

“El trabajo está hecho”, le dijo Mona Gupta, presidenta de un panel de expertos designado por el gobierno –quien es psiquiatra e investigadora de bioética en la Universidad de Montreal– a un comité parlamentario especial en noviembre. “Estamos listos”.

No todos tienen acceso

Cualquier persona que quiera tener acceso a una muerte asistida en Canadá debe ser evaluada por los médicos o las enfermeras para que la consideren no impulsiva y no suicida, y quienes tienen alguna enfermedad mental tendrían que ser evaluados para demostrar que su padecimiento es “incurable”.

Pero incluso a algunos médicos les preocupa que no siempre puedan ser capaces de determinar si alguien que quiere una muerte asistida realmente podría mejorar o no.

Marr, la paramédica, comentó que la espera para que la ley entre en vigor ha sido extenuante. Todos los días tiene que tomar ocho fármacos psiquiátricos. “Todos los medicamentos que tomo apenas logran mantenerme a flote”, explicó Marr, quien tiene un permiso por incapacidad y pasa la mayor parte del tiempo en su habitación y solo sale para ir a su terapia.

Su padre tuvo una muerte asistida después de que le diagnosticaron cáncer de próstata y su madre falleció poco tiempo después, todo esto mientras ella hacía malabares con su trabajo de paramédica.

“Después mi salud mental comenzó a manifestar lo peor de sí”, comentó.

La incertidumbre acerca de si se les autorizará la muerte asistida a quienes padecen enfermedades mentales motivó a French a salir de casa después de trabajar, algo que su depresión casi nunca le permite hacer, para asistir a la proyección de un documental financiado por Dying With Dignity, una organización de beneficencia que promueve la muerte asistida.

Acudió con varias copias de un documento de cinco páginas que elaboró para explicar su caso, con la esperanza de dárselo a los médicos especialistas que estaban en la proyección. La muerte no le asusta.

“Mi peor miedo es sobrevivir”, comentó.