Amenazan hambruna y enfermedades a Gaza

RAFAH, Franja de Gaza — Gaza necesita urgentemente más ayuda o su desesperada población sufrirá hambruna y enfermedades generalizadas, advirtieron el lunes los directores de tres agencias importantes de Naciones Unidas, al tiempo que las autoridades del enclave reportaron que la cifra de muertes en la guerra entre Israel y Hamás había superado las 24 mil.

Aunque los directivos de las agencias de la ONU no acusaron directamente a Israel, señalaron que la entrega de ayuda está siendo obstaculizada por el hecho de que hay muy pocos cruces fronterizos, un lento proceso de revisión de camiones y productos que van a Gaza y los continuos combates en el territorio —y en todo ello Israel desempeña un factor decisivo.

La guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, desencadenada por el asalto del 7 de octubre del grupo miliciano en el sur de Israel, ha provocado una destrucción sin precedentes en el pequeño enclave costero y ha dado lugar a una catástrofe humanitaria que ha desplazado a la mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza y llevado a más de una cuarta parte de la población ha padecer hambre, de acuerdo con la ONU.

Y los civiles están cada vez más desesperados. Un video publicado el lunes en X por Al Jazeera mostraba a cientos de personas corriendo hacia lo que parecía ser un camión de ayuda en lo que el medio señaló que era la Ciudad de Gaza. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente el video y de momento no estaba claro cuándo había sido grabado.

Un día después que la Casa Blanca afirmó que era momento que Israel redujera su ofensiva militar, el Programa Mundial de Alimentos, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud señalaron que era necesario que se abrieran nuevas rutas de entrada a Gaza, que se permita el ingreso de más camiones al día y que se permita a los trabajadores de ayuda y a aquellos que necesitan ayuda moverse por el territorio de manera segura.

“La población en Gaza corre el riesgo de morir de hambre a unos kilómetros de camiones llenos de comida”, subrayó la directora general del PMA, Cindy McCain. “Cada hora perdida pone una infinidad de vidas en peligro”.

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza gobernada por Hamás informó el lunes que en el último día llegaron a hospitales del territorio los cadáveres de 132 personas que murieron en ataques israelíes, lo que eleva la cifra de muertes a 24 mil 100.

El Ministerio, que no distingue entre combatientes y civiles en su conteo, explicó que dos terceras partes de quienes han muerto en la guerra eran mujeres y niños. Israel señaló que sus fuerzas han matado a cerca de 8 mil combatientes, sin proporcionar pruebas.

El lunes, las fuerzas militares dijeron que atacaron a combatientes en la segunda ciudad más poblada del enclave, Jan Yunis, el actual foco de la ofensiva terrestre, así como en el norte de Gaza, donde las fuerzas militares de Israel señalaron que siguen ampliando su control.

Israel culpa a Hamás por la alta cifra de muertes, señalando que sus combatientes utilizan edificios civiles y lanzan ataques desde zonas urbanas densamente pobladas.

La guerra, que ya se encuentra en su 101er día, ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes en Gaza, que ya estaba batallando de un largo bloqueo impuesto por Israel y Egipto luego de que Hamás tomó el poder en 2007.

La crisis ha sido particularmente grave en el norte de Gaza. La ONU señaló el domingo que menos de una cuarta parte de los convoyes de ayuda han llegado a sus destinos en el norte en lo que va de enero debido a que las autoridades israelíes denegaron la mayoría de los accesos. De momento no hubo comentarios por parte de funcionarios israelíes.