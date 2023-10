Amenaza guerra entre Israel y Hamás con agravar los disturbios

The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times

El conflicto está exacerbando las tensiones en toda la región, donde muchos de los problemas que alimentaron las revueltas y los conflictos hace una década siguen sin resolverse. Días después de que hombres armados palestinos de Gaza lanzaran descarados ataques contra el sur de Israel, matando a más de 1.300 personas en el mayor asalto al país en décadas, el conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo. En la Franja de Gaza, mientras el ejército israelí bombardea el territorio bloqueado con ataques aéreos y exige que más de un millón de sus residentes se trasladen al sur, los palestinos se atrincheran atemorizados. En la frontera norte de Israel, el ejército se enfrenta a un grupo militante en Líbano. En Irak y Yemen, grupos armados han lanzado amenazas contra Israel y Estados Unidos, su principal aliado. El jueves, la aviación israelí atacó los dos principales aeropuertos de la vecina Siria. Mientras el ejército israelí se prepara para una posible invasión terrestre de la Franja de Gaza, el infierno que brota de Gaza se está convirtiendo en una pesadilla potencial para toda la región, amenazando con desestabilizar no sólo Israel y los territorios palestinos, sino también Egipto, Irak, Jordania y Líbano. Las autoridades estadounidenses han redoblado su apoyo a Israel, y el Presidente Biden ha defendido el "derecho a responder" de Israel. Los analistas afirman que el estallido de la guerra -y el ataque de Hamás que fue más profundo que cualquier cosa que Israel haya experimentado en décadas- no sólo es una conmoción para los funcionarios de la administración Biden, que últimamente habían estado promocionando sus éxitos en calmar las crisis de Oriente Medio. También es un duro revés para las potencias petroleras de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que habían pasado los últimos años declarando su compromiso de aliviar las tensiones regionales y argumentando que era hora de centrarse en el desarrollo interno. Esas esperanzas de relativa calma se han desintegrado, atemorizando a funcionarios, académicos y ciudadanos de a pie de toda la región. La guerra de Israel se suma a varios conflictos que nunca se han calmado del todo, como los de Yemen y Siria, y a una nueva guerra que estalló este año en Sudán. "Estamos retrocediendo", dijo Mohammed Baharoon, director de B'huth, un centro de investigación con sede en Dubai. "De repente, volvemos a ver gente matando gente, y gente animando a otros por matar gente". Aunque las monarquías del Golfo sobrevivieron a las revueltas de la Primavera Árabe de 2011 y a las guerras que las siguieron -surgiendo más ricas y poderosas a medida que los países vecinos se derrumbaban-, muchos de los problemas subyacentes que alimentaron las revueltas se han intensificado, incluidos los problemas económicos, la corrupción y la represión política. Según los analistas, esto plantea riesgos para toda la región y deja a muchos países en una situación precaria mientras se desarrolla esta nueva guerra. "Hasta que no empiecen a abordarse seriamente los factores políticos del conflicto, especialmente la mala gobernanza, será difícil que la estabilidad regional se afiance de forma seria", afirmó Anna Jacobs, analista principal para el Golfo del Crisis Group. Funcionarios saudíes y emiratíes han pasado los últimos años promoviendo lo que describen como un nuevo enfoque, centrado en la diplomacia económica y la reducción de las tensiones. En 2020, Emiratos, Bahréin y Marruecos establecieron lazos diplomáticos con Israel, dando marcha atrás en su postura de negarse a reconocer al país antes de la creación de un Estado palestino. Este año, Arabia Saudí restableció lazos diplomáticos con Irán, su rival regional. Y, más recientemente, funcionarios saudíes habían estado hablando con funcionarios estadounidenses sobre un posible acuerdo para establecer lazos con Israel. Ahora, los dirigentes se esfuerzan por salvar sus planes en un aluvión de llamadas y reuniones. Qatar, Turquía y Egipto están colaborando con Estados Unidos para tratar de contener el conflicto ante Israel y Hamás hablando con diversas partes, entre ellas Irán, según declaró un funcionario árabe.