Amagan con cerrar fronteras de Bolivia

La Paz— Líderes de grupos cívicos bolivianos anunciaron este lunes que radicalizarán sus protestas en contra de la reelección del Presidente del país, Evo Morales, con bloqueos de fronteras y la paralización de las entidades estatales.

Estas nuevas medidas se sumarán a la huelga ciudadana que se cumple desde hace trece días en ciudades bolivianas como Santa Cruz, donde esta noche hizo el anuncio el presidente del comité cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, ante miles de personas reunidas en un cabildo o asamblea ciudadana.

La decisión responde al ultimátum dado a Morales hace dos días exigiéndole que renuncie a su cargo, lo que no ocurrió.

"Se nos agotó la paciencia, por eso, en coordinación con el movimiento cívico nacional, el Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) y las plataformas a nivel nacional, hemos decidido radicalizar el paro cívico nacional indefinido", sostuvo Camacho.

El dirigente preguntó a la gente congregada a los pies del Cristo Redentor, una estatua emblemática de Santa Cruz, si está de acuerdo con paralizar desde las 00:00 horas todas las instituciones estatales y las fronteras de Bolivia de manera "pacífica pero firme y comprometida", lo que fue aprobado por los asistentes.

Camacho precisó que no se afectara a los aeropuertos internacionales, a los servicios básicos esenciales ni emergencias médicas.

El cívico cruceño también dirigió unas palabras al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que llamó "tirano" y criticó que se haya referido al pueblo de Bolivia.

"Decirle a ese dictador que este pueblo no recibe órdenes ni de Cuba, ni de Venezuela ni de Norteamérica. Nosotros tenemos todo el poder para hacer respetar nuestra democracia y nuestra soberanía", manifestó.

El opositor replicó así a unas declaraciones de Maduro, quien ha enviado su respaldo a Morales, su aliado político.

La Oposición y movimientos cívicos no reconocen el resultado de las elecciones del pasado 20 de octubre que dio al Presidente la victoria, al denunciar que hubo fraude a su favor por parte del órgano electoral.

Si bien inicialmente reclamaban una segunda vuelta, desde el pasado jueves determinaron exigir que se anulen los comicios y que renuncie el Presidente.

El órgano electoral realizó el pasado viernes la firma de los resultados que dan la victoria a Evo Morales, un formalismo previsto en el cronograma electoral, y advirtió de que no es posible anular los comicios como pide una parte de la sociedad boliviana.

El detonante de las sospechas de manipulación del voto fue el día después de la votación un repentino cambio de tendencia del cómputo provisional, que pasó de prever una segunda vuelta entre Morales y el opositor Carlos Mesa a augurar un triunfo en primera ronda del Mandatario boliviano.